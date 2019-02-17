避空汙及高溫 高雄國際馬拉松提早半小時起跑

2019-02-17 09:24 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄Muzuno國際馬拉松進入10周年，今年提早半小時開跑，讓近2萬名跑者擁有更好的空氣品質和路跑溫度。記者蔡容喬／攝影 分享 facebook 「2019高雄Mizuno國際馬拉松」17日在世運會主場館前盛大登場，為讓選手有更好的空氣品質及路跑溫度，今年首度將賽事提前半小時，全馬及超半馬組上午5點50分就鳴槍起跑，休閒組6點30分出發，市府在馬拉松舉辦前3天提前啟動相關應變措施，包括工廠減排降載及街道灑掃等，上午5點高雄空品仍呈橘色警示，但已較往年整片紅色警示的「滿江紅」好上許多。

高雄市運動發展局代理局長周明鎮表示，提前開跑路上車輛少、揚塵少，可減少空氣汙染對跑者的干擾，且往年馬拉松結束時已接近中午1點，氣溫往往高達29、30度，若賽事能提早結束，跑者在烈日下時間縮短，對身體傷害相形較少。

周明鎮說，他觀察這幾天空氣品質，多在黃色跟橘色之間，市府提前啟動空氣品質相關應變措施，包括行經路線灑水洗掃、前二十大工廠降載減排等，今天空品雖呈橘色，但AQI在100出頭，PM2.5約為36到37微克／立方公尺，對跑者非常有利，搭配沿線12個補給站及20個加水站，可望更能提高跑者的完跑率。

高市副市長洪東瑋表示，今年高雄馬拉松正式邁入第10年，有33個國家地區、近2萬人來參與賽事，除能行銷高市，提高國際能見度，並提振城市運動經濟發展，促進城市外交工作，市府也與6城市簽訂國際備忘錄相互行銷賽事，讓全體市民重視健康和運動。

高雄國際馬拉松今年全馬組報名人數有4802人，超半程有7825人，休閒組7187人，有近2萬人參與。國內菁英蘇志濱、年輕好手詹世顥參賽爭取前10名；國內女子半馬紀錄保持人謝千鶴、全馬紀錄保持人許玉芳、新生代好手蔡雅安、朱盈穎及多位國際好手都將前來爭取高額獎金。