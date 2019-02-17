親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

韓國瑜開鍘 高市府男課長性騷擾調非主管

避空汙及高溫 高雄國際馬拉松提早半小時起跑

2019-02-17 09:24聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄Muzuno國際馬拉松進入10周年，今年提早半小時開跑，讓近2萬名跑者擁有更...
高雄Muzuno國際馬拉松進入10周年，今年提早半小時開跑，讓近2萬名跑者擁有更好的空氣品質和路跑溫度。記者蔡容喬／攝影
分享
「2019高雄Mizuno國際馬拉松」17日在世運會主場館前盛大登場，為讓選手有更好的空氣品質及路跑溫度，今年首度將賽事提前半小時，全馬及超半馬組上午5點50分就鳴槍起跑，休閒組6點30分出發，市府在馬拉松舉辦前3天提前啟動相關應變措施，包括工廠減排降載及街道灑掃等，上午5點高雄空品仍呈橘色警示，但已較往年整片紅色警示的「滿江紅」好上許多。

高雄市運動發展局代理局長周明鎮表示，提前開跑路上車輛少、揚塵少，可減少空氣汙染對跑者的干擾，且往年馬拉松結束時已接近中午1點，氣溫往往高達29、30度，若賽事能提早結束，跑者在烈日下時間縮短，對身體傷害相形較少。

周明鎮說，他觀察這幾天空氣品質，多在黃色跟橘色之間，市府提前啟動空氣品質相關應變措施，包括行經路線灑水洗掃、前二十大工廠降載減排等，今天空品雖呈橘色，但AQI在100出頭，PM2.5約為36到37微克／立方公尺，對跑者非常有利，搭配沿線12個補給站及20個加水站，可望更能提高跑者的完跑率。

高市副市長洪東瑋表示，今年高雄馬拉松正式邁入第10年，有33個國家地區、近2萬人來參與賽事，除能行銷高市，提高國際能見度，並提振城市運動經濟發展，促進城市外交工作，市府也與6城市簽訂國際備忘錄相互行銷賽事，讓全體市民重視健康和運動。

高雄國際馬拉松今年全馬組報名人數有4802人，超半程有7825人，休閒組7187人，有近2萬人參與。國內菁英蘇志濱、年輕好手詹世顥參賽爭取前10名；國內女子半馬紀錄保持人謝千鶴、全馬紀錄保持人許玉芳、新生代好手蔡雅安、朱盈穎及多位國際好手都將前來爭取高額獎金。

馬拉松路線經城市光廊、玫瑰教堂、真愛碼頭、駁二藝術特區、高雄港牌樓、高雄港車站扇形車庫遺址、哈瑪星鐵道文化園區、露德聖母堂，鳳山縣舊城南門、海洋文化與流行音樂中心等特色建築，沿線還有10大特色補給，包括燕巢芭樂、美濃小番茄、大樹鳳梨、旗山香蕉、魚丸、鱈魚棒、韓國魚骨、櫻花蝦、鮭魚燒、甲仙芋頭酥片等，蚵仔寮地區也組成自發性的加油團，沿線為選手加油歡呼，提供跑者滿滿的能量。

高雄Muzuno國際馬拉松進入10周年，每年都有跑者以創意造型上場。記者蔡容喬／...
高雄Muzuno國際馬拉松進入10周年，每年都有跑者以創意造型上場。記者蔡容喬／攝影
分享
高雄國際馬拉松往年常被詬病選手要吸廢氣跑步，上午5點左營區空品雖仍呈橘色警示，但...
高雄國際馬拉松往年常被詬病選手要吸廢氣跑步，上午5點左營區空品雖仍呈橘色警示，但已明顯較往年空品「紅通通」改善不少。記者蔡容喬／攝影
分享
高雄Muzuno國際馬拉松進入10周年，今年提早半小時開跑，讓近2萬名跑者擁有更...
高雄Muzuno國際馬拉松進入10周年，今年提早半小時開跑，讓近2萬名跑者擁有更好的空氣品質和路跑溫度。記者蔡容喬／攝影
分享
高雄Muzuno國際馬拉松進入10周年，今年提早半小時開跑，讓近2萬名跑者擁有更...
高雄Muzuno國際馬拉松進入10周年，今年提早半小時開跑，讓近2萬名跑者擁有更好的空氣品質和路跑溫度。記者蔡容喬／攝影
分享

馬拉松空氣品質高雄港
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

高雄寶來新穎玩法 植物染彩蛋好療育

2019-02-17 10:02

解說團隊 帶動產業升級

2019-02-17 00:47

跟著「嬉遊記」 暢遊十八羅漢山

2019-02-17 00:09

打造愛情產業鏈「我愛紅娘」 5月愛河畔復刻重現

2019-02-16 20:56

高市文化局長訪建業新村 以住代護第一個眷村寶寶度晬

2019-02-16 19:43

高雄市國中機器人競賽滿場飛 考驗雙龍搶珠與障礙競速

2019-02-16 19:18

響應韓國瑜算命觀光 高雄堀江商圈成立占卜一條街

2019-02-16 18:57

「台青蕉」10年磨一劍 種下青春專輯誕生

2019-02-16 18:10

韓國瑜重回關帝廟發紅包 廟方：選前擲筊即指韓勝出

2019-02-16 17:40

台灣燈會無敵美夜景 4架無人機亂入遭驅離

2019-02-16 15:16

搶搭台灣燈會順風車 枋寮設世界最大愛心燈

2019-02-16 14:28

人進來了！高雄愛河燈會 參觀人次破126萬

2019-02-16 11:22

台灣燈會先睹為快 遊客：沒有雲霄飛車的迪士尼樂園

2019-02-16 09:38

韓國瑜年前指示降價 旗津渡輪人潮創歷史新高

2019-02-09 10:32

屏東市區馬路大整容惹民怨 市公所：趕燈會前完成

2019-01-14 14:13

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

台灣燈會先睹為快 遊客：沒有雲霄飛車的迪士尼樂園

2019-02-16 09:38

人進來了！高雄愛河燈會 參觀人次破126萬

2019-02-16 11:22

跨國爺孫戀今天辦同婚婚禮 老師：愛是最棒的！

2019-02-16 17:29

台北燈節開幕 捷運西門站出口塞爆改「只進不出」

2019-02-16 19:11

公務員涉行賄 台北市政府「渾然未覺」遭監院糾正

2019-02-16 11:56

世界最美花海 台南白河林初埤木棉花季登場

2019-02-16 12:21

最新╱雲林農田水利會長林文瑞 宣布投入海線立委選舉

2019-02-16 13:50

林文瑞投入雲林海線立委選舉 張嘉郡：思考中

2019-02-16 14:19

佩佩豬、米奇 還有最長燈海隧道！台北燈節今夜登場

2019-02-16 16:43

40年同窗好友相偕當寄養爸 眼睛滿滿都是愛

2019-02-16 11:54

影／台南聖母廟高空煙火秀 70萬人嗨翻天

2019-02-16 21:48

西濱苑裡段增設匝道3方案 盼解決看得到用不到的民怨

2019-02-16 21:47

響應韓國瑜算命觀光 高雄堀江商圈成立占卜一條街

2019-02-16 18:57

老少跨國同性婚引關注 接受獻花近100分鐘

2019-02-16 21:02

台灣燈會無敵美夜景 4架無人機亂入遭驅離

2019-02-16 15:16

一定要救！金援蘭陽戲劇團 文化部長給450萬元紅包

2019-02-16 18:22

竹市府超創意 「竹科太太」教廚餘回收影片爆紅

2019-02-17 08:54

柯文哲用手機點燈 稱燈節現場超過20萬人

2019-02-16 20:55

台積電擴廠用地 科管局今辦公聽會 居民舉白布條抗議

2019-02-16 18:45

台灣燈會大鵬灣燈區驚喜不斷 試營運2天湧入20萬人

2019-02-16 22:25

大甲媽今年第一次北巡祈福遶境 上午從北市府出發

2019-02-16 16:55

日本熊本熊現身跌跤土沾臉 林右昌擦拭要牠小心

2019-02-16 15:17

內湖夜弄土地公19日登場 兩階段封路交管

2019-02-16 12:08

柯文哲訪花博盧秀燕接待 柯：花博沒有藍綠

2019-02-16 17:13

韓國瑜重回關帝廟發紅包 廟方：選前擲筊即指韓勝出

2019-02-16 17:40

東港小鎮燈區光彩亮相 居民驚呼史上最美東港

2019-02-16 20:57

打造愛情產業鏈「我愛紅娘」 5月愛河畔復刻重現

2019-02-16 20:56

台北燈節今開幕 西門紅樓周邊下午5時封路交管

2019-02-16 15:14

海拔1千公尺的元宵燈會 梅山太平百人滾湯圓

2019-02-16 21:12

搭上童話淡海輕軌！淡江師生扮馬偕博士、劉銘傳玩穿越

2019-02-16 20:38

嘉縣太保市田尾里長補選投票率近6成5 陳憲發當選

2019-02-16 17:34

高雄燈會國際之夜 日本熊本熊拿到韓國瑜小紅包

2019-02-17 02:01

逗趣古怪「迎古董」慶元宵 桃園龍潭街人氣沸騰

2019-02-16 18:24

圖輯／平溪天燈節登場 上百天燈點亮夜幕

2019-02-16 20:37

影／台北燈節登場！柯文哲點燈 「百變豬寶」光影炫目

2019-02-16 20:42

平溪天燈節7米主燈曝光 天燈王：首次6面難度高

2019-02-16 16:02

台北燈節今晚熱鬧點燈 忠孝西路易塞車

2019-02-16 10:30

台北燈節怎麼玩？Google語音助理陪你逛花燈、猜燈謎

2019-02-16 16:05

元宵節逢最大滿月 百年難得一見

2019-02-16 13:08

訪台4天只限台北 上海台辦主任李文輝：很多地方都想去

2019-02-16 20:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top