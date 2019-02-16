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打造愛情產業鏈「我愛紅娘」 5月愛河畔復刻重現

2019-02-16 20:56聯合報 記者劉星君╱即時報導

高市長韓國瑜提出「愛情產業鏈」構想，高市觀光局長潘恒旭今表示，市長韓國瑜選前的想法希望打造愛河相親節目，「我愛紅娘」。第一檔邀請田文仲與沈春華主持，會先打造復刻板現場，愛河版的我愛紅娘，之後再推年輕版的我愛紅娘，詳細完整規劃會在3月推出，已確定主持人沈春華、田文仲主持時間，5月將在愛河畔復刻重現。

高市觀光局長潘恒旭說，韓市長在選前一周提出構想，韓國瑜與田文仲是好友，打造愛情產業鏈時，想到重現「我愛紅娘」老牌相親節目，現內部仍在討論，我愛紅娘應要回到最原始的年輕人版本，還是以「第二春」為定位，目前還在討論中。

潘恒旭說，現已確定主持人沈春華、田文仲主持時間，5月最後一周的星期六會在愛河旁主持兩個小時相親大會，目前也考慮做成電視節目，也與電視台洽談中。

潘恒旭說，打造愛河產業鏈，從令人印象深刻的「我愛紅娘」相親節目為起點。沈春華、田文仲之後不會一直主持下去，只是一開始邀請他們重溫舊夢。之後對亞洲的未婚的青年男女，或尋求第二春的人們做一些呼籲跟訴求，歡迎來報名，詳細完整規劃會在3月推出。高雄今年觀光大使已排到9月。

「我愛紅娘」是台視第一個電視交友節目也是台灣電視史上第一個電視交友節目，是台灣1980年代著名的電視節目代表作品之一。每集開場口號「我愛紅娘，紅娘愛我，為您搭起友誼的橋樑」，第一任主持人沈春華、田文仲。「我愛紅娘」風行台灣11年，搓合上百對的佳偶。

高市推動愛情產業鍊，高市觀光局長潘恒旭（中）今表示，這是市長韓國瑜選前想法希望打...
高市推動愛情產業鍊，高市觀光局長潘恒旭（中）今表示，這是市長韓國瑜選前想法希望打造愛河的相親節目「我愛紅娘」。第一檔邀請田文仲與沈春華主持，會先打造復刻板現場，愛河版的我愛紅娘，之後再推年輕版的我愛紅娘，詳細完整規劃會在3月推出，已確定主持人沈春華、田文仲主持時間，5月將在愛河畔重現。記者劉星君／攝影
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韓國瑜愛河相親
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