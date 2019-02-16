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高市文化局長訪建業新村 以住代護第一個眷村寶寶度晬

2019-02-16 19:43聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市目前保留近90公頃的眷村為全國之冠，分別位於左營、鳳山與岡山。為了因應無人居住的眷村維護問題，高雄市文化局自103年起推出「以住代護」計畫徵選住戶入住眷村，以實際居住來達到維護眷村的目的。文化局代理局長王文翠昨天晚上拜訪左營建業新村住戶，各家都出一道菜來餐敘，如同大家庭般吃吃聊聊。

眷村是臺灣特有的聚落，是因應時代變遷的產物，全國曾有886個眷村，目前僅餘30多個，王文翠表示，高雄市有陸海空三軍基地與軍校，同時也保留全國保存面積最大且涵蓋3個軍種的眷村。眷村因眷改政策住戶搬離，但保存下來的眷村又亟需維護，面對做為眷村文化載體的眷村在無人居住的情況下快速毀壞，各縣市政府也思考以各種方法來保存。

高雄市推出的以住代護計畫，是有別於其他縣市以閒置空間標租來處理眷村問題。103年起已媒合121戶，進住左營建業新村與鳳山黃埔新村。

王文翠表示，「以住代護」計畫就是希望讓眷村重新成為1個「家」，眷村文化原就有著家戶間互助合作的精神，左營區建業新村在「以住代護‧全民修屋」計畫下徵選26戶新住戶以補助方式讓民眾自行修繕房舍，並提供5年無償居住。

文化局逐戶拜訪住戶並參觀修繕後的房舍，感謝住戶修繕時的巧思與創意，讓房舍仍保留原有的眷村味。住戶們也分享修繕中的點點滴滴，並提及原住戶至今仍不時回來與新住戶串門子，述說過往的眷村生活。

建業新村36-3號住戶劉學聖的女兒「小草莓」，是在進住建業新村後出生的，他表示非常喜悅女兒成為以住代護第一個眷村寶寶，可以讓女兒居住在自己親手修繕的房舍中生活，會是一段難忘的回憶。

參與建業新村以住代護的住戶們起餐敘，帶著自家料理的家常菜歡喜共享，席間非常熱鬧。王文翠說，未來將持續推動以住代護計畫，讓更多人來體驗眷村生活與文化，緊接著還有30戶眷村民宿即將進住建業新村與黃埔新村，現在業者正緊鑼密鼓的修繕中，隨後將輔導業者取得民宿登記盡速正式營業，村子將會越來越活絡。

建業新村「以住代護」居民各自帶來一道菜餐敘。記者劉學聖／攝影
建業新村「以住代護」居民各自帶來一道菜餐敘。記者劉學聖／攝影
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高雄市建業新村「以住代護」第一個眷村寶寶已周歲度晬，小名「小草莓」。記者劉學聖／...
高雄市建業新村「以住代護」第一個眷村寶寶已周歲度晬，小名「小草莓」。記者劉學聖／攝影
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高雄市文化局拜訪建業新村「以住代護」的居民。記者劉學聖／攝影
高雄市文化局拜訪建業新村「以住代護」的居民。記者劉學聖／攝影
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文化局逐戶拜訪住戶並參觀修繕後的房舍，感謝住戶修繕時的巧思與創意，讓房舍仍保留原...
文化局逐戶拜訪住戶並參觀修繕後的房舍，感謝住戶修繕時的巧思與創意，讓房舍仍保留原有的眷村味。記者劉學聖／攝影
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高雄市文化局邀建業新村「以住代護」居民，分享修繕居住心得。記者劉學聖／攝影
高雄市文化局邀建業新村「以住代護」居民，分享修繕居住心得。記者劉學聖／攝影
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高雄市文化局與建業新村「以住代護」的居民一起餐敘，熱熱鬧鬧像個大家庭。記者劉學聖...
高雄市文化局與建業新村「以住代護」的居民一起餐敘，熱熱鬧鬧像個大家庭。記者劉學聖／攝影
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眷村高雄市文化局
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