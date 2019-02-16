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高雄市國中機器人競賽滿場飛 考驗雙龍搶珠與障礙競速

2019-02-16 19:18聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市國中生機器人競賽今天在高苑工商舉行，學生設計的機器人要通過「雙龍搶珠」、「障礙競速」考驗，比賽亟具挑戰、趣味性。障礙競速考驗機器人辨色能力與競速，為閃避賽道上的障礙物，機器人不斷直線加速與甩尾過彎。正義高中國中部是此項比賽的大贏家。

高雄市國民中學機器人競賽已連續舉辦7年，由高雄市教育局主辦，高苑工商承辦，前峰國中協辦。選手們以機械結構與程式技巧，加上臨場的反應與創意來解決面臨的挑戰。各項比賽僅能派出一名操控手，場邊驚呼與加油聲不斷。

「機器人障礙競速」項目為今年新增，參賽選手必須設計辨色機器人來閃躲賽道上的障礙物，順利通過不同的彎角後以最快的速度邁向終點。「機器人雙龍搶珠」項目，來自舉辦多年的機器人相撲競賽構想，並加入搶珠挑戰項目，選手設計的奪球相撲機器人先以背對背站立的模式出發，當機器人到達相撲場地的邊緣時，必須能夠精準接近奪球區並順利奪球後再開始搜尋對手展開攻擊，而將對手推出場外獲以贏取勝利。

高雄市教育局資訊及國際教育科長黃哲彬表示，機器人教育在大高雄地區的推廣，已逐漸看到成果。本次參賽隊伍中除了來自高雄市各「科技中心」及「國中區域職業試探與體驗示範中心」等主辦學校的選手，更有不少學校社團選手參賽。

 承辦學校高苑工商校長黃志華說，校方秉持「創意設計、互動共好」的精神，提供專業設備與場地，投入人力物力，並舉辦師生培訓課程來協助所有參賽師生。為了配合科技教育的永續發展，高苑工商將持續投入完善的機器人教育設備及專業師資，歡迎各校師生多加利用。

前鋒國中選手劉芳澄與陳賢荏說，障礙競速考驗機器人光譜辨認程式撰寫，遇上藍瓶能立即分辨向左彎避障，紅瓶右彎避障，兩人賽前不斷模擬，第一次因追求速度不慎撞上障礙物，經過不斷修才成功。

正義國中選手謝冠綦與謝子賢，在機器人「雙龍搶珠」表現出色，兩人機器人附掛著一條「長鞭」，在先聲奪人之勢搶下龍珠後，長鞭能立即將對方的龍珠打掉，讓對手失去搶珠先機，再趁勢將對手機器人推落台下獲勝。

比賽成績如下：「雙龍搶珠」第一名正義高中國中部孫奇霆、張禎祥；第二名正義高中國中部吳岱威、朱耀青；第三名橋頭國中林芩宇、陳鈺妃；第四名七賢國中張合寬、陳元謙。「障礙競速」前三名都是正義高中國中部，分別是鄭詠壬與葉昭廷，廖昱綸與章凱昱，黃小菱與軒浚昇；第四名是福誠高中國中部黃紹恩與楊宇軒。

愈來愈多的女生對機器人競賽產生濃厚興趣。記者徐如宜／攝影
愈來愈多的女生對機器人競賽產生濃厚興趣。記者徐如宜／攝影
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「雙龍搶珠」的相撲機器人必須能夠精準接近奪球區並順利奪球後再開始搜尋對手展開攻擊...
「雙龍搶珠」的相撲機器人必須能夠精準接近奪球區並順利奪球後再開始搜尋對手展開攻擊，將對手推出場外獲才算勝利。記者徐如宜／攝影
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高雄市國民中學機器人競賽已連續舉辦7年，參賽隊伍愈來愈多。記者徐如宜／攝影
高雄市國民中學機器人競賽已連續舉辦7年，參賽隊伍愈來愈多。記者徐如宜／攝影
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「雙龍搶珠」的相撲機器人必須能夠精準接近奪球區並順利奪球後再開始搜尋對手展開攻擊...
「雙龍搶珠」的相撲機器人必須能夠精準接近奪球區並順利奪球後再開始搜尋對手展開攻擊，將對手推出場外獲才算勝利。記者徐如宜／攝影
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「障礙競速」考驗機器人辨色能力與競速，為閃避賽道上的障礙物，機器人不斷直線加速與...
「障礙競速」考驗機器人辨色能力與競速，為閃避賽道上的障礙物，機器人不斷直線加速與甩尾過彎。記者徐如宜／攝影
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「雙龍搶珠」的相撲機器人必須能夠精準接近奪球區並順利奪球後再開始搜尋對手展開攻擊...
「雙龍搶珠」的相撲機器人必須能夠精準接近奪球區並順利奪球後再開始搜尋對手展開攻擊，將對手推出場外獲才算勝利。記者徐如宜／攝影
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