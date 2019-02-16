高雄市國中機器人競賽滿場飛 考驗雙龍搶珠與障礙競速

2019-02-16 19:18 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市國中生機器人競賽今天在高苑工商舉行，學生設計的機器人要通過「雙龍搶珠」、「障礙競速」考驗，比賽亟具挑戰、趣味性。障礙競速考驗機器人辨色能力與競速，為閃避賽道上的障礙物，機器人不斷直線加速與甩尾過彎。正義高中國中部是此項比賽的大贏家。

高雄市國民中學機器人競賽已連續舉辦7年，由高雄市教育局主辦，高苑工商承辦，前峰國中協辦。選手們以機械結構與程式技巧，加上臨場的反應與創意來解決面臨的挑戰。各項比賽僅能派出一名操控手，場邊驚呼與加油聲不斷。

「機器人障礙競速」項目為今年新增，參賽選手必須設計辨色機器人來閃躲賽道上的障礙物，順利通過不同的彎角後以最快的速度邁向終點。「機器人雙龍搶珠」項目，來自舉辦多年的機器人相撲競賽構想，並加入搶珠挑戰項目，選手設計的奪球相撲機器人先以背對背站立的模式出發，當機器人到達相撲場地的邊緣時，必須能夠精準接近奪球區並順利奪球後再開始搜尋對手展開攻擊，而將對手推出場外獲以贏取勝利。

高雄市教育局資訊及國際教育科長黃哲彬表示，機器人教育在大高雄地區的推廣，已逐漸看到成果。本次參賽隊伍中除了來自高雄市各「科技中心」及「國中區域職業試探與體驗示範中心」等主辦學校的選手，更有不少學校社團選手參賽。

承辦學校高苑工商校長黃志華說，校方秉持「創意設計、互動共好」的精神，提供專業設備與場地，投入人力物力，並舉辦師生培訓課程來協助所有參賽師生。為了配合科技教育的永續發展，高苑工商將持續投入完善的機器人教育設備及專業師資，歡迎各校師生多加利用。

前鋒國中選手劉芳澄與陳賢荏說，障礙競速考驗機器人光譜辨認程式撰寫，遇上藍瓶能立即分辨向左彎避障，紅瓶右彎避障，兩人賽前不斷模擬，第一次因追求速度不慎撞上障礙物，經過不斷修才成功。

正義國中選手謝冠綦與謝子賢，在機器人「雙龍搶珠」表現出色，兩人機器人附掛著一條「長鞭」，在先聲奪人之勢搶下龍珠後，長鞭能立即將對方的龍珠打掉，讓對手失去搶珠先機，再趁勢將對手機器人推落台下獲勝。