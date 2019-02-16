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響應韓國瑜算命觀光 高雄堀江商圈成立占卜一條街

2019-02-16 18:57聯合報 記者劉星君╱即時報導

高市長韓國瑜日前拋出算命觀光新點子，高市觀光局長潘恒旭今出席堀江商圈愛情月系列活動，潘恒旭說，有多名知名命理老師，包括江柏樂等人有跟觀光局接洽，願意到高雄駐點。鹽埕堀江商圈將會是起頭，未來號召更多命理老師加入，也將帶著老師們預計今年3月底4月初到香港推廣，帶動高雄的命理觀光產業，活化在地商圈。

高市觀光局長潘恒旭說，堀江商圈有非常浪漫異國情調，以前是高雄最繁華地方，整個商圈透過西洋塔羅占星、東方命理風水，結合成東西方魅力的商圈景點，亞洲人們喜歡來高雄玩占卜、玩算命、玩塔羅，來這邊吃吃喝喝、逛街，讓商圈重新定位展現特色，向香港、星馬港澳大陸朋友推廣，也邀請算命大師一起到香港推廣。

潘恒旭說，知名命理老師有意願來高雄駐點，命理老師江柏樂有打電話給他，會再跟他們敲檔期，他們願意跟高市觀光局一同推廣算命觀光。現規劃到香港旅遊推廣是3月底4月初，現在租借場地，希望趕在復活節檔期在香港做旅遊推廣。

潘恒旭今也在算命一條街體驗算塔羅，被算出「桃花很旺」，潘恒旭說，桃花旺站在觀光立場，人會很多，「現在所有桃花，都是為了觀光」，未來有更好的人緣及更多人響應高雄觀光政策。

潘恒旭逛算命攤位時，柬埔寨的調酒算命攤位，看到有「情比金堅」調酒，潘恒旭說，送給王世堅，邀請他來崛江商圈來喝「情比金堅」。

鹽埕堀江商圈發展協會總幹事蔡育紘說，不同樣貌活動帶動商圈轉型、活化，今年初協會與民間團體萌生發展算命一條街，經過1個月籌備，由業界知名且專攻塔羅牌多年后環老師擔任領頭羊，號召數10名西洋占卜師進駐商圈內，分別在2月16、17日，3月9、10日下午2點至6點在堀江商圈占卜活動的推廣。

蔡育紘說，即日起至3月14日，晚間20時至22時，在福容飯店25樓海景VIP交誼空間提供一般人及旅客西洋占卜服務。

前立委羅世雄（右）今出席堀江商圈愛情月系列活動，在堀江商圈的算命攤位體驗算命。記...
前立委羅世雄（右）今出席堀江商圈愛情月系列活動，在堀江商圈的算命攤位體驗算命。記者劉星君／攝影
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高市觀光局長潘恒旭（右）今出席堀江商圈愛情月系列活動，在堀江商圈的算命攤位體驗算...
高市觀光局長潘恒旭（右）今出席堀江商圈愛情月系列活動，在堀江商圈的算命攤位體驗算命。記者劉星君／攝影
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高市觀光局長潘恒旭（左）今出席堀江商圈愛情月系列活動，在堀江商圈的算命攤位體驗算...
高市觀光局長潘恒旭（左）今出席堀江商圈愛情月系列活動，在堀江商圈的算命攤位體驗算命。記者劉星君／攝影
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高市長韓國瑜日前拋出算命觀光新點子，高市觀光局長潘恒旭（左四）今出席堀江商圈愛情...
高市長韓國瑜日前拋出算命觀光新點子，高市觀光局長潘恒旭（左四）今出席堀江商圈愛情月系列活動，現場設計12星座公仔亮相。記者劉星君／攝影
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高市鹽埕堀江商圈成立占卜一條街。記者劉星君／攝影
高市鹽埕堀江商圈成立占卜一條街。記者劉星君／攝影
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潘恒旭香港韓國瑜
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