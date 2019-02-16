「台青蕉」10年磨一劍 種下青春專輯誕生

2019-02-16 18:10 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



成立10周年的台青蕉樂團，今年2月份發行全新專輯「種下青春」，今天傍晚特別在高雄旗山青果合作社集貨倉庫舉辦首發回饋場，為故鄉而唱，3月並將到日本東京表演。

台青蕉樂團2008年在高雄旗山創立，團名以「台灣」、「青年」、「香蕉」做為組成元素。這支樂團從農村出發，為香蕉產業發聲，歌曲創作，注入對家鄉濃厚的情感。

台青蕉樂團是台灣少有將農村產業與音樂做結合的樂團，歌曲傳達對土地的關懷、產業興衰的觀察及熱情的實踐，創團後，除了演繹搖滾歌曲，也常在學校舉辦講座，宣講地方產業特色，著力於地方小旅行，地方產業推廣與社區營造，匯集為社會行動的能量。

樂團由旗山在地青年王繼維等5人組成，2013年與風潮唱片合作，推出首張音樂專輯「社區大小事」，10年來，累積近600場的演出，廟會、音樂節、藝文活動、農產推廣與校園，都能見到身影。

最新專輯「種下青春」，是創團以來重要的里程作品，訴說溫暖的土地人情，希望帶給混亂的社會，一種樸實真誠的感動。