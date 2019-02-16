韓國瑜重回關帝廟發紅包 廟方：選前擲筊即指韓勝出

2019-02-16 17:40 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



韓國瑜去年6月1日曾和侯友宜一起到高雄關帝廟參拜，今天再重回關帝廟，已是以市長身分發紅包，有人凌晨3點就去排隊，民眾高喊「總統好！」韓人氣紅不讓，領紅包隊伍大排長龍，有從台北、韓國來的。

韓國瑜說，記得去年6月和侯友宜來關帝廟，侯友宜是拜關公的；這次又來到關帝廟，感覺充滿正氣，忠肝義膽，正氣凜然。高雄關帝廟管委會主委黃富濃說，市長選舉前，廟裡曾擲筊問聖意，筊象顯示韓會當選；2004年總統大選前，神明前擲筊顯示阿扁會當選，當時情勢沒人相信，結果投票前夕發生319槍擊事件，大家才恍然神明早了然於胸。

港星任達華為了韓市長，此番多留一天在高雄。韓國瑜說，身為市長，對所有來高雄觀光旅遊的外賓旅客，都說兩個字：「感謝！」謝謝你們來高雄，希望你們喜歡高雄，帶著美好回憶回到工作崗位。高雄市民一定會上下一條心，打造最友善、最快樂的城市，讓來的人都能滿載而歸。

韓國瑜也拜託市民千萬別漏氣，所有觀光客進到高雄，都要笑臉相迎，只要一笑，人與人的磁場、感情就變了，所有服務品質一定要做好，賣出去的價格一定要公道，這樣人家來高雄才會覺不虛此行。最近要到高雄投資者非常多，全台灣、全世界的目光都在高雄，以前高雄從來不是台灣的重心城市，滿清時代是台南，日據時代是台北、國民政府是台北，現在高雄是台灣的重心城市，全世界都在看，一定要做到讓人沒話講。