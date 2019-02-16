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台灣燈會無敵美夜景 4架無人機亂入遭驅離

2019-02-16 15:16聯合報 記者潘欣中╱即時報導

台灣燈會大鵬灣燈區昨晚起試營運，海陸相連的美麗夜景吸引不少先睹為快的遊客，工作人員陸續發現4架無人機未經申請程序升空，隨即以儀器干擾訊號並反制驅離；鵬管處說，燈會期間(2/15~3/3)訂有「台灣燈會大鵬灣燈區使用遙控無人機注意事項」，供有空拍需求之民眾或公務部門提出申請，最遲須於預定升空日前7天檢附申請書與投保證明文件，經核准空拍將於報到後發給識別證、識別背心及燈號並於指定地點操作。

鵬管處呼籲，為避免因技術及設備上的差異而發生撞擊事件危及遊客安全，若於燈會場地上空發現有未經申請的無人機，除了由燈會現場保全人員巡查勸導外，將以儀器對該無人機干擾訊號並反制驅離；燈會試營運首日，合法申請並順利進行空拍有3個單位，針對4架未經申請的無人機以儀器進行干擾，於干擾後均迅速降落離場。

鵬管處說，今年燈會屏東縣政府首創引進intel無人機燈光展演，民眾可一飽眼福，而未經申請的無人機升空而破壞無人機展演，將強力執行非法入侵無人機之干擾作業，空拍機友若有空拍需求請依程序提出申請，發揮守法精神，一起維護燈會期間空域安全，同賞台灣首次引進大型無人機之超水準展演。

台灣燈會大鵬灣燈區海陸相連的美麗夜景，也是空拍迷的聖地；工作人員昨晚陸續發現4架...
台灣燈會大鵬灣燈區海陸相連的美麗夜景，也是空拍迷的聖地；工作人員昨晚陸續發現4架空拍機未申請升空，以儀器干擾訊號後均降落驅離。圖／鵬管處提供
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台灣燈會空拍機大鵬灣
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