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搶搭台灣燈會順風車 枋寮設世界最大愛心燈

2019-02-16 14:28聯合報 記者潘欣中╱即時報導

台灣燈會今年移師屏東，看準燈會帶來的龐大觀光人流，鄰近大鵬灣燈區的枋寮鄉，民間發起籌辦形塑愛情產業鏈的「枋寮燈會」，除打造經金氏世界紀錄公司認證、全球最大的愛心主燈，鐵道藝術村還有由999顆小燈籠組成的燈籠隧道，取「久久久」諧音，盼民眾藉此表達心意、幸福久久，另有總價500萬的摸獎品和商家優惠券、兌換券，盼帶動沉寂已久的觀光商機。

枋寮燈會是全縣最年輕的鄉長陳亞麟發想，燈會籌辦時間不到3個月，300多名響應的志工日夜接力規畫，出錢又出力，民間自行募款打造高7.5公尺、寬8.3公尺的愛心主燈，經金氏世界紀錄認證後在西洋情人節當晚點燈開幕，搭配鐵道藝術村999顆小燈籠組成的夢幻燈籠隧道和總價500萬的摸獎品和刺激消費的商家優惠券、兌換券活動，吸引不少遊客。

「愛是人類共通語言！」枋寮燈會執行長鄭芳昆說，枋寮有不輸愛河的美麗夕陽，還有漁港跨海情人橋，加上鐵道藝術村，但「車把人帶過枋寮」已持續10年，在地商家2年前就已串連，希望能透過青年人接受度最高的愛情產業翻轉現況，比韓國瑜的「愛情產業鏈」還早一步，今年搶搭台灣燈會到屏東，加上枋寮有地利之便，就以全球最大愛心燈為主軸。

他說，台灣燈會結束後，愛心主燈之後將成為鄉公所公共造產、開辦「海枯石爛季，盼以「枋寮有愛．愛在枋寮」翻轉沉寂數十年的枋寮；19日鬧元宵活動精采可期，枋寮的信仰中心德興宮每到元宵節時，主神媽祖會遶境庄頭鬧，今年恰巧遇上枋寮燈會期間，周遭宮廟也將共襄盛舉，當晚9點時將上演180秒的煙火秀，酬神同時也與民同歡。

民間發起籌辦形塑愛情產業鏈的屏東「枋寮燈會」，鐵道藝術村有由999顆小燈籠組成的...
民間發起籌辦形塑愛情產業鏈的屏東「枋寮燈會」，鐵道藝術村有由999顆小燈籠組成的燈籠隧道，取「久久久」諧音。記者潘欣中／翻攝
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民間發起籌辦形塑愛情產業鏈的屏東「枋寮燈會」，在海邊打造經金氏世界紀錄公司認證、...
民間發起籌辦形塑愛情產業鏈的屏東「枋寮燈會」，在海邊打造經金氏世界紀錄公司認證、全球最大的愛心主燈。記者潘欣中／翻攝
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民間發起籌辦形塑愛情產業鏈的屏東「枋寮燈會」，在海邊打造經金氏世界紀錄公司認證、...
民間發起籌辦形塑愛情產業鏈的屏東「枋寮燈會」，在海邊打造經金氏世界紀錄公司認證、全球最大的愛心主燈。記者潘欣中／翻攝
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台灣燈會愛心愛情
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