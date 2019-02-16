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人進來了！高雄愛河燈會 參觀人次破126萬

2019-02-16 11:22聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市愛河燈會藝術節「金銀河」2月9日在愛河開幕，今天進入第8天，高雄市觀光局有詳細統計資料的前6天參觀人次，已經達126萬9000多人次，今天晚上高雄市長韓國瑜將在「金銀河國際之夜」活動中歡迎韓國和日本的姊妺市。今年的高雄燈會預計元宵節後的農曆年16丶2月20日閉幕。

今年高雄燈會以「金銀河」為概念，沿著愛河五福橋到七賢橋兩岸展開，分為四大主題燈區「童心童趣」、「懷舊風味」、「魅力星光」、「戀戀風情」，並結合今年金豬年，打造百豬燈區，且有百米隧道燈、獨創頑味迷宮、律動光影華爾滋、傳情萬花筒等大型創意燈飾，中正四路以北的「金銀財寶夜市」更吸引眾多顧客上門，生意頗興隆。

高雄市觀光局自燈會開幕以來，每天估算逛燈會的人次，已完成統計的前6天參觀人次，已經逾126萬人次。觀光局表示，這比去年高燈會同期的參觀人次成長34%。

今天晚上，除了既有的燈區，觀光局另外規劃「金銀河國際之夜」，要以高雄原住民傳統歌舞丶宋江陣歡迎姊妹市韓國釜山丶日本熊本丶八王子等市，姊妺市也帶來傳統表演。

明天晚上明華園總團要在愛河畔演出精彩的「穿越」歌仔戲「花燈六百年」。

根據高雄市觀光局統計，高雄愛會燈會藝術節「金銀河」已吸引逾126萬人次參觀。圖/...
根據高雄市觀光局統計，高雄愛會燈會藝術節「金銀河」已吸引逾126萬人次參觀。圖/高雄市新聞局提供
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