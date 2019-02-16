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台灣燈會先睹為快 遊客：沒有雲霄飛車的迪士尼樂園

2019-02-16 09:38聯合報 記者潘欣中╱即時報導

被國際媒體評譽為全球十大節慶之一的台灣燈會，19日至下月3日在屏東登場，大鵬灣燈區昨晚全區點燈試營運，吸引數萬先睹為快的遊客，不同特色的主題式特色燈區宛如超大型遊樂園，讓人目不睱給，驚嘆聲和歡笑聲此起彼落，有遊客形容為「沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」，有人說開幕後還要來看法國水上烏托邦劇團和intel的無人機空中秀表演。

台灣燈會大鵬灣燈區昨天起試營運，入夜點燈後，各燈區的傳統、藝術燈飾都讓遊客驚嘆不...
台灣燈會大鵬灣燈區昨天起試營運，入夜點燈後，各燈區的傳統、藝術燈飾都讓遊客驚嘆不已。記者潘欣中／攝影
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縣府表示，為使台灣燈會運轉順利，自15日起安排4天的試營運，18日彩排，19日晚上蔡英文總統將參加點燈開幕式；試營運視同正式營運，縣府團隊嚴陣以待，從燈飾電力滿載、遊客接駁是否順暢、環境清潔維護等都逐一檢視，在正式開幕前會調整至最佳狀態。

台灣燈會大鵬灣燈區昨天起試營運4天，入夜點燈後，各燈區的傳統、藝術燈飾都讓遊客驚...
台灣燈會大鵬灣燈區昨天起試營運4天，入夜點燈後，各燈區的傳統、藝術燈飾都讓遊客驚嘆不已。記者潘欣中／攝影
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「大鵬灣燈區範圍實在大，不同主題燈區各有特色和魅力，慢慢看要3至4小時」，住屏東的廖姓民眾大讚海灣夜景在燈飾妝點下散發美感，逛到腿痠；高雄張姓男子帶著一家大小6口、趁試營運人潮還不多時搶先來看，他說，之前來過大鵬灣幾次都不覺得美，這次讓他為之驚豔，目睹傳達新住民精神的「海之女神」實物，大受震撼，開幕還要再帶家人來看海洋歌劇等國際級表演。

台灣燈會大鵬灣燈區昨天起試營運，入夜點燈後，各燈區的傳統、藝術燈飾都讓遊客驚嘆不...
台灣燈會大鵬灣燈區昨天起試營運，入夜點燈後，各燈區的傳統、藝術燈飾都讓遊客驚嘆不已。記者潘欣中／攝影
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試營運首日估計湧入數萬遊客，多在傍晚陸續搭乘接駁車進入燈區，今明天適逢假日，人潮將比首日倍增；縣府建議，大鵬灣主燈區從下午5時起亮燈，10時半關燈，可以白天就來遊賞，先享受海風夕陽美景或到東港地區走訪人文、享在地特色美食，等燈飾亮起，又是一番炫麗景色，白天入夜各有不同魅力。

縣府籲請民眾多搭乘大眾交通運輸，台鐵潮州站、林邊站以及高捷高雄國際機場站每日免費接駁車於開園前半小時開始，停車場快速接駁服務於開園前15分鐘開始，免費接駁車10至15分鐘1班，服務時間至晚上11時；民眾可下載「2019台灣燈會在屏東APP」及「燈會好交通APP」，有各項燈會導覽資訊，輕鬆逛燈會。

台灣燈會大鵬灣燈區昨天起試營運，高16公尺的主燈「巨鮪來富」每半小時有燈光秀，繽...
台灣燈會大鵬灣燈區昨天起試營運，高16公尺的主燈「巨鮪來富」每半小時有燈光秀，繽紛炫麗的的色彩讓遊客讚嘆。記者潘欣中／攝影
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台灣燈會大鵬灣燈區昨天起試營運，入夜點燈後，各燈區的傳統、藝術燈飾都讓遊客驚嘆不...
台灣燈會大鵬灣燈區昨天起試營運，入夜點燈後，各燈區的傳統、藝術燈飾都讓遊客驚嘆不已。記者潘欣中／攝影
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台灣燈會大鵬灣燈區昨天起試營運，入夜點燈後，各燈區的傳統、藝術燈飾都讓遊客驚嘆不已。記者潘欣中／攝影
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台灣燈會大鵬灣東港
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