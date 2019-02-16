台灣燈會先睹為快 遊客：沒有雲霄飛車的迪士尼樂園

2019-02-16 09:38 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



被國際媒體評譽為全球十大節慶之一的台灣燈會，19日至下月3日在屏東登場，大鵬灣燈區昨晚全區點燈試營運，吸引數萬先睹為快的遊客，不同特色的主題式特色燈區宛如超大型遊樂園，讓人目不睱給，驚嘆聲和歡笑聲此起彼落，有遊客形容為「沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」，有人說開幕後還要來看法國水上烏托邦劇團和intel的無人機空中秀表演。

台灣燈會大鵬灣燈區昨天起試營運，入夜點燈後，各燈區的傳統、藝術燈飾都讓遊客驚嘆不已。記者潘欣中／攝影 分享 facebook

縣府表示，為使台灣燈會運轉順利，自15日起安排4天的試營運，18日彩排，19日晚上蔡英文總統將參加點燈開幕式；試營運視同正式營運，縣府團隊嚴陣以待，從燈飾電力滿載、遊客接駁是否順暢、環境清潔維護等都逐一檢視，在正式開幕前會調整至最佳狀態。

台灣燈會大鵬灣燈區昨天起試營運4天，入夜點燈後，各燈區的傳統、藝術燈飾都讓遊客驚嘆不已。記者潘欣中／攝影 分享 facebook

「大鵬灣燈區範圍實在大，不同主題燈區各有特色和魅力，慢慢看要3至4小時」，住屏東的廖姓民眾大讚海灣夜景在燈飾妝點下散發美感，逛到腿痠；高雄張姓男子帶著一家大小6口、趁試營運人潮還不多時搶先來看，他說，之前來過大鵬灣幾次都不覺得美，這次讓他為之驚豔，目睹傳達新住民精神的「海之女神」實物，大受震撼，開幕還要再帶家人來看海洋歌劇等國際級表演。

台灣燈會大鵬灣燈區昨天起試營運，入夜點燈後，各燈區的傳統、藝術燈飾都讓遊客驚嘆不已。記者潘欣中／攝影 分享 facebook

試營運首日估計湧入數萬遊客，多在傍晚陸續搭乘接駁車進入燈區，今明天適逢假日，人潮將比首日倍增；縣府建議，大鵬灣主燈區從下午5時起亮燈，10時半關燈，可以白天就來遊賞，先享受海風夕陽美景或到東港地區走訪人文、享在地特色美食，等燈飾亮起，又是一番炫麗景色，白天入夜各有不同魅力。