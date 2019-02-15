高雄監獄慶元宵 官將首變臉掌聲連連

2019-02-15 23:16 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



下周就是元宵節，法務部矯正署高雄監獄讓收容人歡度元宵節，今舉辦元宵節聯歡會，高雄監獄變臉班「今山古道官將首」精湛演出揭開序幕，5名成員扮演鬼王將軍，震撼出場，與台下觀眾近距離接觸互動，當變臉成功瞬間，台下掌聲連連，也讓現場氣氛HIGH到最高點。

高雄監獄今登場「今山古道官將首」是變臉班成員門歷時1年練習，由一教區教誨師杜政憲成立，號召10多名有興趣收容人參與「從零開始，從無到有學習」。

杜政憲說，參與10多名收容人有一名來自屏東監獄的受刑人，在屏東監獄學習變臉的竅門來到高監，成為變臉班種子教官，教導其他成員變臉訣竅。

杜政憲說，以往看到都是川劇變臉，融入在地元素，三太子、官將首，有些成員以前跳過官將首，將身段、手勢搭配變臉技巧，突破傳統展現創新。

杜政憲說，受限經費，變臉班幾乎「土法煉鋼」，所有的布料、道具都是由收容人製作縫補，下半年將舉辦變臉班成果發表會，到時候還要把「臉再變回去」。

今天慶元宵，除變臉班演出，還有高監西樂隊以熱鬧組曲演奏歌唱，結合指導老師李阿美帶領的高監合唱團演出，現場絕無冷場。表演活動穿插燈謎猜獎，收容人腦力激盪搶答。