親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

彰化順弘牧場驗出芬普尼蛋 4.6萬台斤流入雙北恐已下肚

高雄監獄慶元宵 官將首變臉掌聲連連

2019-02-15 23:16聯合報 記者劉星君╱即時報導

下周就是元宵節，法務部矯正署高雄監獄讓收容人歡度元宵節，今舉辦元宵節聯歡會，高雄監獄變臉班「今山古道官將首」精湛演出揭開序幕，5名成員扮演鬼王將軍，震撼出場，與台下觀眾近距離接觸互動，當變臉成功瞬間，台下掌聲連連，也讓現場氣氛HIGH到最高點。

高雄監獄今登場「今山古道官將首」是變臉班成員門歷時1年練習，由一教區教誨師杜政憲成立，號召10多名有興趣收容人參與「從零開始，從無到有學習」。

杜政憲說，參與10多名收容人有一名來自屏東監獄的受刑人，在屏東監獄學習變臉的竅門來到高監，成為變臉班種子教官，教導其他成員變臉訣竅。

杜政憲說，以往看到都是川劇變臉，融入在地元素，三太子、官將首，有些成員以前跳過官將首，將身段、手勢搭配變臉技巧，突破傳統展現創新。

杜政憲說，受限經費，變臉班幾乎「土法煉鋼」，所有的布料、道具都是由收容人製作縫補，下半年將舉辦變臉班成果發表會，到時候還要把「臉再變回去」。

今天慶元宵，除變臉班演出，還有高監西樂隊以熱鬧組曲演奏歌唱，結合指導老師李阿美帶領的高監合唱團演出，現場絕無冷場。表演活動穿插燈謎猜獎，收容人腦力激盪搶答。

高雄監獄現收容2500多名收容人，共有6個教區，發展「一教區一特色」，高雄監獄典獄長王文笔說，舉辦元宵節聯歡會，與更生保護會高雄分會、天主教監獄服務社，結合外界社會資源舉辦，透過活動讓收容人感受過節氣氛外，也給同學們關懷鼓勵力量。

法務部矯正署高雄監獄讓收容人歡度元宵節，今舉辦元宵節聯歡會，高雄監獄變臉班「今山...
法務部矯正署高雄監獄讓收容人歡度元宵節，今舉辦元宵節聯歡會，高雄監獄變臉班「今山古道官將首」精湛演出揭開序幕，當變臉成功時，台下掌聲連連，也讓現場氣氛HIGH到最高點。記者劉星君／攝影
分享
法務部矯正署高雄監獄讓收容人歡度元宵節，今舉辦元宵節聯歡會，高雄監獄變臉班「今山...
法務部矯正署高雄監獄讓收容人歡度元宵節，今舉辦元宵節聯歡會，高雄監獄變臉班「今山古道官將首」精湛演出揭開序幕，當變臉成功時，台下掌聲連連，也讓現場氣氛HIGH到最高點。記者劉星君／攝影
分享
法務部矯正署高雄監獄讓收容人歡度元宵節，今下午舉辦元宵節聯歡會，高雄監獄變臉班「...
法務部矯正署高雄監獄讓收容人歡度元宵節，今下午舉辦元宵節聯歡會，高雄監獄變臉班「今山古道官將首」精湛演出揭開序幕，5名成員扮演鬼王將軍，震撼出場，還與台下觀眾近距離接觸互動，當變臉成功時，台下掌聲連連，也讓現場氣氛HIGH到最高點。記者劉星君／攝影
分享
法務部矯正署高雄監獄讓收容人歡度元宵節，今舉辦元宵節聯歡會，高雄監獄變臉班「今山...
法務部矯正署高雄監獄讓收容人歡度元宵節，今舉辦元宵節聯歡會，高雄監獄變臉班「今山古道官將首」精湛演出揭開序幕，當變臉成功時，台下掌聲連連，也讓現場氣氛HIGH到最高點。記者劉星君／攝影
分享
法務部矯正署高雄監獄讓收容人歡度元宵節，今舉辦元宵節聯歡會，高雄監獄變臉班「今山...
法務部矯正署高雄監獄讓收容人歡度元宵節，今舉辦元宵節聯歡會，高雄監獄變臉班「今山古道官將首」精湛演出揭開序幕，當變臉成功時，台下掌聲連連，也讓現場氣氛HIGH到最高點。記者劉星君／攝影
分享

監獄元宵節教官
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

夜市列查稅重點 高雄金銀河攤商：很不公平

2019-02-15 20:45

偏鄉學童新年願望 「希望韓市長來看我們打鼓、舞獅」

2019-02-15 19:13

香港連鎖超市採購媒合會 高雄農漁產品今年外銷強強滾

2019-02-15 17:59

銀幕硬漢任達華愛打小白球 侯友宜兄高醫院長贈防曬品

2019-02-15 17:12

任達華遊高雄只喝無糖咖啡 滷味最愛豆腐蔬菜

2019-02-15 15:12

任達華到棧貳庫 粉絲驚喜：太幸運了

2019-02-15 14:26

港星任達華擔任高雄醫療大使 現身醫院華迷險暴動

2019-02-15 12:50

兌現夜宿承諾 高雄環保局長：大林蒲環境汙染超出負荷

2019-02-15 11:40

高雄永安濕地黑面琵鷺175隻創新高

2019-02-15 08:53

跟隨韓國瑜腳步 高雄紅豆開直播促銷

2019-02-15 08:29

助愛滋10多年募款不易 為付薪水教授連房子都抵押

2019-02-15 07:52

快樂聯盟募款難 師貸款付薪水

2019-02-14 23:21

疑陸船偷排 金門海灘油汙3公里

2019-02-14 23:15

企業助弱勢生 免費科學之旅

2019-02-14 23:13

韓國瑜年前指示降價 旗津渡輪人潮創歷史新高

2019-02-09 10:32

人真的進來了！六合夜市擠爆 網友：這樣不好逛

2019-02-07 11:40

屏東市區馬路大整容惹民怨 市公所：趕燈會前完成

2019-01-14 14:13

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

任達華到棧貳庫 粉絲驚喜：太幸運了

2019-02-15 14:26

台南左鎮將滅村？里長：在這裡50歲算幼齒，60歲叫少年仔

2019-02-15 08:23

美翻！屏東台灣燈會今晚試營運 首創海陸光影呈現

2019-02-15 08:55

韓國瑜情人節怎麼過？李佳芬：陪吃鐵板燒沒送花

2019-02-15 12:12

基隆市府人事異動 四副處長四區長換人

2019-02-15 15:01

港星任達華擔任高雄醫療大使 現身醫院華迷險暴動

2019-02-15 12:50

失業男留言想自殺 王惠美官方line竟回：還不錯

2019-02-15 10:59

任達華遊高雄只喝無糖咖啡 滷味最愛豆腐蔬菜

2019-02-15 15:12

夜市列查稅重點 高雄金銀河攤商：很不公平

2019-02-15 20:45

汰換節能冷氣冰箱最多補助3千 苗縣18日開放申請

2019-02-15 13:09

苗栗鐵路一村活化 「艸田西木市集」登場

2019-02-15 19:35

酒後亂入原民舞團表演惹議 女今出面向舞者鞠躬道歉

2019-02-15 13:14

影／包龍封街炸龍近2小時 火光四射刺激震撼

2019-02-15 21:58

基隆這位女議員變身年輕氣質女 她說：沒整型啦

2019-02-15 16:43

下一站「愛情」 搭內灣支線到合興站沿途賞櫻

2019-02-15 15:17

跟隨韓國瑜腳步 高雄紅豆開直播促銷

2019-02-15 08:29

柯文哲到逢甲夜市人群暴動 當人形立牌拍照大排長龍

2019-02-15 22:09

台北燈節試燈 柯文哲看「豬寶」好像堡壘

2019-02-15 00:09

銀幕硬漢任達華愛打小白球 侯友宜兄高醫院長贈防曬品

2019-02-15 17:12

柯文哲台中行 喝春茶、逛夜市、賞花博

2019-02-15 20:35

汰換老舊四行程機車 中市補助

2019-02-14 23:40

母賣芭樂遭撞死讓她一度痛恨 如今卻成芭樂達人

2019-02-15 08:09

台中「青年議會」走入歷史？藍議員批「豬隊友的決定」

2019-02-15 16:43

兌現夜宿承諾 高雄環保局長：大林蒲環境汙染超出負荷

2019-02-15 11:40

郭信良遭除民進黨籍 考驗台南府會和諧

2019-02-14 23:53

電扶梯加裝行李阻隔欄杆？北捷：暫不考慮

2019-02-14 23:56

花蓮元宵小提燈走復古風 今起發送並開放索取

2019-02-15 12:11

小果番茄盛產 農民求小英總統助拓展外銷

2019-02-15 15:58

香港連鎖超市採購媒合會 高雄農漁產品今年外銷強強滾

2019-02-15 17:59

柯文哲桃園中壢慈惠堂參拜 受到柯粉熱情簇擁合影

2019-02-15 17:17

中議員批「換市長空氣變毒」 市府：降雨量影響空品

2019-02-15 11:32

翁章梁首次校長會議 送太陽能回饋金等2份賀禮

2019-02-15 10:49

幫上千對新人登記結婚 單身的他盼今年幸福到來

2019-02-15 00:04

好消息！只要肯到這地方上班 就可再加發獎金

2019-02-15 17:34

新北海山神社殘跡、防空洞 遙想日據時

2019-02-14 23:27

林姿妙不去平溪天燈節了 改派林茂盛回娘家

2019-02-15 16:30

衝鹽水蜂炮這樣穿 黃偉哲一句話秒懂民眾心聲

2019-02-15 16:40

台南鹽水蜂炮18、19日登場 200座炮城齊發

2019-02-15 11:20

中市敬老愛心卡上路 長者：就診福利縮水看得到吃不到

2019-02-15 19:07

柯文哲自比工作時是酷吏 韓國瑜較溫暖

2019-02-15 11:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top