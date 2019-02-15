親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

金馬賓館 德國大師首飾展

2019-02-15 23:15聯合報 記者徐如宜／高雄報導

德籍藝術家Franz Bette，曾為許多國際知名珠寶首飾設計。 記者徐如宜／攝...
德籍藝術家Franz Bette，曾為許多國際知名珠寶首飾設計。 記者徐如宜／攝影
分享
德國當代設計大師Franz Bette的金工作品。記者徐如宜／攝影
德國當代設計大師Franz Bette的金工作品。記者徐如宜／攝影
分享

德國當代設計大師Franz Bette的金工作品。記者徐如宜／攝影
德國當代設計大師Franz Bette的金工作品。記者徐如宜／攝影
分享

具有半世紀歷史的軍事據點「金馬賓館」，已蛻變為藝術中心。永添藝術公司與法蘭克福應用藝術博物館合作，昨天在金馬賓館推出德國當代設計大師Franz Bette弗蘭茲．貝特「紅×線當代首飾展」，呈現經典作品。

高雄鼓山區金馬賓館，早年是為前往金門、馬祖前線的國軍親屬送別、探親而建的賓館，現在由御盟集團旗下永添藝術公司規畫經營當代美術館

高雄市副市長葉匡時出席開幕儀式時表示，藝術文化對高雄經濟轉型具有重要意義，希望能與更多產業結合，產生更高的附加價值。

德籍藝術家弗蘭茲．貝特是帶領德國國立哈瑙金工學院的靈魂人物，曾為許多國際知名精品如寶齊萊等珠寶首飾設計。身為跨媒材首飾設計師，他以嚴謹的幾何學融合頂尖技術，透過精密計算，賦予當代首飾超越形體與空間維度的真實質感。除展出最新系列創作外，也借展佛茨海姆首飾博物館及哈瑙金工之家典藏的經典作品。

弗蘭茲．貝特多次造訪台灣，將內化自身亞洲經驗，融入具有東方意涵的瓷、紙、竹、木、或編織等元素介入創作，以線繩取代往常創作上的鋼絲元素，重新演繹東方的繩結美學，強調東、西方文化的融合流轉，不僅在當代首飾界帶出新篇章，更在探索特殊物件的無限可能。展期到6月23日。

德國博物館藝術家藝術作品美術館
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

任達華搭愛之船遊愛河 關注城市社區角落之美

2019-02-16 00:19

南台科大 「紙」斑蝶展

2019-02-15 23:36

吳芳銘直播賣紅豆 買氣旺

2019-02-15 23:21

杉林國小太鼓隊 盼韓市長來看我們

2019-02-15 23:18

高雄監獄慶元宵 官將首變臉掌聲連連

2019-02-15 23:16

夜市列查稅重點 高雄金銀河攤商：很不公平

2019-02-15 20:45

偏鄉學童新年願望 「希望韓市長來看我們打鼓、舞獅」

2019-02-15 19:13

香港連鎖超市採購媒合會 高雄農漁產品今年外銷強強滾

2019-02-15 17:59

銀幕硬漢任達華愛打小白球 侯友宜兄高醫院長贈防曬品

2019-02-15 17:12

任達華遊高雄只喝無糖咖啡 滷味最愛豆腐蔬菜

2019-02-15 15:12

任達華到棧貳庫 粉絲驚喜：太幸運了

2019-02-15 14:26

港星任達華擔任高雄醫療大使 現身醫院華迷險暴動

2019-02-15 12:50

兌現夜宿承諾 高雄環保局長：大林蒲環境汙染超出負荷

2019-02-15 11:40

高雄永安濕地黑面琵鷺175隻創新高

2019-02-15 08:53

跟隨韓國瑜腳步 高雄紅豆開直播促銷

2019-02-15 08:29

助愛滋10多年募款不易 為付薪水教授連房子都抵押

2019-02-15 07:52

韓國瑜年前指示降價 旗津渡輪人潮創歷史新高

2019-02-09 10:32

人真的進來了！六合夜市擠爆 網友：這樣不好逛

2019-02-07 11:40

屏東市區馬路大整容惹民怨 市公所：趕燈會前完成

2019-01-14 14:13

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

任達華到棧貳庫 粉絲驚喜：太幸運了

2019-02-15 14:26

台南左鎮將滅村？里長：在這裡50歲算幼齒，60歲叫少年仔

2019-02-15 08:23

美翻！屏東台灣燈會今晚試營運 首創海陸光影呈現

2019-02-15 08:55

韓國瑜情人節怎麼過？李佳芬：陪吃鐵板燒沒送花

2019-02-15 12:12

基隆市府人事異動 四副處長四區長換人

2019-02-15 15:01

港星任達華擔任高雄醫療大使 現身醫院華迷險暴動

2019-02-15 12:50

夜市列查稅重點 高雄金銀河攤商：很不公平

2019-02-15 20:45

失業男留言想自殺 王惠美官方line竟回：還不錯

2019-02-15 10:59

苗栗鐵路一村活化 「艸田西木市集」登場

2019-02-15 19:35

任達華遊高雄只喝無糖咖啡 滷味最愛豆腐蔬菜

2019-02-15 15:12

汰換節能冷氣冰箱最多補助3千 苗縣18日開放申請

2019-02-15 13:09

影／包龍封街炸龍近2小時 火光四射刺激震撼

2019-02-15 21:58

柯文哲到逢甲夜市人群暴動 當人形立牌拍照大排長龍

2019-02-15 22:09

酒後亂入原民舞團表演惹議 女今出面向舞者鞠躬道歉

2019-02-15 13:14

基隆這位女議員變身年輕氣質女 她說：沒整型啦

2019-02-15 16:43

下一站「愛情」 搭內灣支線到合興站沿途賞櫻

2019-02-15 15:17

銀幕硬漢任達華愛打小白球 侯友宜兄高醫院長贈防曬品

2019-02-15 17:12

柯文哲台中行 喝春茶、逛夜市、賞花博

2019-02-15 20:35

花蓮白天捕獲地震魚 10多小時後發生規模5地震

2019-02-15 23:12

跟隨韓國瑜腳步 高雄紅豆開直播促銷

2019-02-15 08:29

獨家直擊！「東京迪士尼花車」來台北 隱藏米奇超卡哇依

2019-02-15 22:12

陳歐珀妻子徐慧瑜代夫出征選立委？徐：樂當目前角色

2019-02-15 22:08

母賣芭樂遭撞死讓她一度痛恨 如今卻成芭樂達人

2019-02-15 08:09

香港連鎖超市採購媒合會 高雄農漁產品今年外銷強強滾

2019-02-15 17:59

任達華搭愛之船遊愛河 關注城市社區角落之美

2019-02-16 00:19

台中「青年議會」走入歷史？藍議員批「豬隊友的決定」

2019-02-15 16:43

柯文哲桃園中壢慈惠堂參拜 受到柯粉熱情簇擁合影

2019-02-15 17:17

兌現夜宿承諾 高雄環保局長：大林蒲環境汙染超出負荷

2019-02-15 11:40

花蓮元宵小提燈走復古風 今起發送並開放索取

2019-02-15 12:11

小果番茄盛產 農民求小英總統助拓展外銷

2019-02-15 15:58

衝鹽水蜂炮這樣穿 黃偉哲一句話秒懂民眾心聲

2019-02-15 16:40

好消息！只要肯到這地方上班 就可再加發獎金

2019-02-15 17:34

偏鄉學童新年願望 「希望韓市長來看我們打鼓、舞獅」

2019-02-15 19:13

翁章梁首次校長會議 送太陽能回饋金等2份賀禮

2019-02-15 10:49

中議員批「換市長空氣變毒」 市府：降雨量影響空品

2019-02-15 11:32

林姿妙不去平溪天燈節了 改派林茂盛回娘家

2019-02-15 16:30

台南鹽水蜂炮18、19日登場 200座炮城齊發

2019-02-15 11:20

中市敬老愛心卡上路 長者：就診福利縮水看得到吃不到

2019-02-15 19:07

柯文哲赴一貫道新春團拜茶會 道親大喊：柯P我愛你

2019-02-15 21:58

柯文哲自比工作時是酷吏 韓國瑜較溫暖

2019-02-15 11:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top