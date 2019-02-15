金馬賓館 德國大師首飾展

2019-02-15 23:15 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄報導



德籍藝術家Franz Bette，曾為許多國際知名珠寶首飾設計。 記者徐如宜／攝影 分享 facebook 德國當代設計大師Franz Bette的金工作品。記者徐如宜／攝影 分享 facebook

德國當代設計大師Franz Bette的金工作品。記者徐如宜／攝影 分享 facebook

具有半世紀歷史的軍事據點「金馬賓館」，已蛻變為藝術中心。永添藝術公司與法蘭克福應用藝術博物館合作，昨天在金馬賓館推出德國當代設計大師Franz Bette弗蘭茲．貝特「紅×線當代首飾展」，呈現經典作品。

高雄鼓山區金馬賓館，早年是為前往金門、馬祖前線的國軍親屬送別、探親而建的賓館，現在由御盟集團旗下永添藝術公司規畫經營當代美術館。

高雄市副市長葉匡時出席開幕儀式時表示，藝術文化對高雄經濟轉型具有重要意義，希望能與更多產業結合，產生更高的附加價值。

德籍藝術家弗蘭茲．貝特是帶領德國國立哈瑙金工學院的靈魂人物，曾為許多國際知名精品如寶齊萊等珠寶首飾設計。身為跨媒材首飾設計師，他以嚴謹的幾何學融合頂尖技術，透過精密計算，賦予當代首飾超越形體與空間維度的真實質感。除展出最新系列創作外，也借展佛茨海姆首飾博物館及哈瑙金工之家典藏的經典作品。

弗蘭茲．貝特多次造訪台灣，將內化自身亞洲經驗，融入具有東方意涵的瓷、紙、竹、木、或編織等元素介入創作，以線繩取代往常創作上的鋼絲元素，重新演繹東方的繩結美學，強調東、西方文化的融合流轉，不僅在當代首飾界帶出新篇章，更在探索特殊物件的無限可能。展期到6月23日。