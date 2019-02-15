夜市列查稅重點 高雄金銀河攤商：很不公平

高雄愛河燈會累計至今參觀人達120多萬人次，高雄金銀河「金銀財寶」夜市聚集大批人潮，有民眾走在夜市半個小時，都還無法靠近攤商買吃的，「人真的太多了！」，幾乎都是被推著走，攤商各各忙得不可開交，有攤商認為國稅局查稅「很不公平」，高市國稅局說，不是針對今年的「金銀財寶夜市」，每年燈會市集都是這樣辦理的。

高雄市國稅局說，不是針對今年「金銀財寶夜市」，每年燈會的市集都是這樣辦理，甚至高雄市長韓國瑜就職當天攤商，國稅單位也都請來了解整個營業情形，如達一定營業額度的，也是要依規定繳稅。

愛河金銀財寶夜市今天是周五夜晚，民眾都來逛燈會，還有民眾昨晚間先來看花燈，今天特別來逛金銀財寶夜市，想說來吃飯，沒想到被人潮推著走，根本靠近不了攤商。

對於國稅局針對夜市查稅，賣紅豆餅攤商陳小姐說，「沒有必要啦！做夜市真的很辛苦！一天睡不到4個小時」，以前做店面，今年開始跑夜市，「夜市很辛苦，沒有想像中的簡單，那只是營業額，不是真的賺這麼多」，現在愛河每天都很多人，假日更多人，「幾乎看不到對面」。

瀑布香腸石老闆說，老百姓辛苦出來擺攤作生意，因為韓市長風潮，攤販夜市才可以賺到錢，這樣要查稅「很不公平」。

石老闆說，韓市長力量真大，觀光客真的很多，不能看韓市長辦得好，國稅局就要來查稅，石老闆反問「當我們辛苦賺不到錢的時候，政府要不要補助我們？」

遊客蕭先生來逛金銀財寶夜市，他說「想要來吃東西，但我們應該吃飽才來的！」人潮太多了，不過沒關係，「人潮就是錢潮」，也有民眾逛到一半，什麼都還沒買到，人實在太多了，決定轉移陣地到別地方吃晚餐，警方穿梭在夜市間，高喊「注意自己隨身物品」。

高雄國稅局人員說，跟往年燈會一樣，會派員實地了解金銀財寶夜市營業狀況，同時函請高雄市政府主辦燈會的觀光局提供攤商資料，等燈會結束，會進一步向攤商了解營業情形，如需繳營業稅的，會請 攤商補繳，這不是今年才這樣，是每年燈會都如此辦理。