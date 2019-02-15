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偏鄉學童新年願望 「希望韓市長來看我們打鼓、舞獅」

2019-02-15 19:13聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

高市杉林國小是未滿50人的偏鄉小校，校內「太鼓隊」連續兩年榮獲全國冠軍，近日兩名學生獲得普仁獎表揚，兩人致贈賀年卡，共同心願是希望市長注重身體健康，而且到校觀看表演，讓全校同學都有機會看到市長。學生說，很想表演太鼓給市長看，也希望市長協助行銷杉林農產，改善家中經濟

為鼓勵品德優良的清寒學生向學，靈鷲山慈善基金會設置普仁獎，今年杉林國小有兩位學生獲獎，潘綺雯、陳瑞涵日前到市府接受主辦單位表揚，兩人寫賀卡給市長韓國瑜，希望市長到學校觀看表演。

潘綺雯在卡片上說，親愛的市長祝您新年快樂，希望市長能夠到學校看我們打鼓、舞獅；陳瑞涵則是說，希望市長注意身體、不要太累，「我們杉林很漂亮，希望市長可以來看我們」。

杉林國小是民俗競賽常勝軍，全校學生43人，共成立「太鼓隊」、「戰鼓隊」與「舞獅隊」。去年榮獲教育部全國民俗體育競賽太鼓組第一名（特優）、戰鼓組第二名（優等）。校長陳淑惠表示，學生很想表演打鼓給市長看，而且希望市長行銷農產品，讓貨出得去，杉林發大財，孩子的家庭經濟也有機會獲得改善。

學童的小心願透過臉書對外散布，甚至成為臉書粉絲頁封面照片。市府新聞局長王淺秋表示，市長已收到杉林國小學童卡片，最近行程太滿，晚一點會安排時間替小朋友圓夢。

杉林國小「太鼓隊」是106年、107年教育部全國民俗體育競賽太鼓組的冠軍得主。記...
杉林國小「太鼓隊」是106年、107年教育部全國民俗體育競賽太鼓組的冠軍得主。記者徐白櫻／翻攝
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得獎學生潘綺雯。記者徐白櫻／翻攝
得獎學生潘綺雯。記者徐白櫻／翻攝
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得獎學生陳瑞涵。記者徐白櫻／翻攝
得獎學生陳瑞涵。記者徐白櫻／翻攝
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杉林國小學童的賀卡上有著小小心願。記者徐白櫻／翻攝
杉林國小學童的賀卡上有著小小心願。記者徐白櫻／翻攝
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經濟韓國瑜教育部
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