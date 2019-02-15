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韓國瑜要來 最強村姑嗆「韓流憑什麼來台南？」

過年觀光客破130萬 韓國瑜：高雄已變全台重心

2019-02-15 18:39聯合報 記者林保光╱即時報導

高雄市韓國瑜在競選期間，一再強調「東西賣得出去，人進得來，高雄發大財」，他今天在廟口發紅包時告訴民眾，過年9天，來高雄的觀光客已達130萬人，顯示高雄已變成全台灣最重要的城市，各行各業都都要做好，讓高雄一路長紅。

韓國瑜今天下午4點到高雄市左營元帝廟發紅包，排隊領紅包的民眾大排長龍，吳姓市民自韓市長開始走春發紅包行程，已第18次排隊領紅包，他今天凌晨3點30分就到元帝廟口擺椅排隊，搶得第一位領紅包。 韓國瑜看到他也不禁笑開懷。

韓國瑜表示，過年這9天，來高雄的觀光客總共130萬人，顯示全世界、全台灣都在看高雄，因此希望「千萬不要漏氣」，見觀光客一定要熱情，「笑頭笑面」、做生意，東西推出來，品質一定要好，「漏氣一次以後，以就可能沒什麼生意了」。

「等了幾百 ，總算等到今天，讓台灣的重心在高雄」韓國瑜說，滿清政府時期，台灣重心在台南，日本政府及國民政府時期，重心在台北，等了幾百年，高雄才變全台灣最重要的，因此要愛惜自己、愛惜高雄，好好把握機會。他表示，2019年是高雄要「大衝刺」的1年，各行各業都要做好，讓別人刮目相看、讓高雄一路長紅、欣欣向榮。

高雄市長韓國瑜（中）今天在左營元帝廟口發紅包，提出高雄過年9天觀光客達130萬人...
高雄市長韓國瑜（中）今天在左營元帝廟口發紅包，提出高雄過年9天觀光客達130萬人。記者林保光／攝影
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高雄市長韓國瑜（中）今天提出，高雄過年9天觀光客達130萬人，帶民眾高呼「高雄、...
高雄市長韓國瑜（中）今天提出，高雄過年9天觀光客達130萬人，帶民眾高呼「高雄、發大財」。記者林保光／攝影
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韓國瑜紅包高雄市
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