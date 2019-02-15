過年觀光客破130萬 韓國瑜：高雄已變全台重心

2019-02-15 18:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜在競選期間，一再強調「東西賣得出去，人進得來，高雄發大財」，他今天在廟口發紅包時告訴民眾，過年9天，來高雄的觀光客已達130萬人，顯示高雄已變成全台灣最重要的城市，各行各業都都要做好，讓高雄一路長紅。

韓國瑜今天下午4點到高雄市左營元帝廟發紅包，排隊領紅包的民眾大排長龍，吳姓市民自韓市長開始走春發紅包行程，已第18次排隊領紅包，他今天凌晨3點30分就到元帝廟口擺椅排隊，搶得第一位領紅包。 韓國瑜看到他也不禁笑開懷。

韓國瑜表示，過年這9天，來高雄的觀光客總共130萬人，顯示全世界、全台灣都在看高雄，因此希望「千萬不要漏氣」，見觀光客一定要熱情，「笑頭笑面」、做生意，東西推出來，品質一定要好，「漏氣一次以後，以就可能沒什麼生意了」。