香港連鎖超市採購媒合會 高雄農漁產品今年外銷強強滾

2019-02-15 17:59 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



為實踐市長韓國瑜「貨出得去，人進得來」承諾，高雄市政府農業局與海洋局今天在鳳山行政中心舉辦農、漁產品與通路業者媒合會，高雄市政府積極爭取海外市場， 香港進口商及通路商連鎖超市對高雄農漁產品的品質精良表示非常滿意。農業局預估將會為高雄農漁民帶來千萬商機。

今天媒合會邀請香港進口商高盛公司、通路商一田公司及連鎖超市一田百貨業者與高雄市農、漁民團體及業者30多家參與，包括高雄市的六龜農會、燕巢農會、大社農會、內門農會、美濃農會、大寮農會、梓官漁會、永安漁會等。

農業局局長吳芳銘說，高雄推出的產品很多，有蜜棗、蓮霧、芭樂、金鑽鳳梨、澄蜜蕃茄、紅豆、香蕉、蔬菜、果乾、蜂蜜、酵素、石斑魚、鱸魚、一夜干、烏魚子、魚丸，都大受香港進口商及通路商好評，讚不絕口！

這次來的香港採購業者在香港擁有百貨公司及連鎖超市共計數十間，是成立近30年的百貨零售業者，旗下通路已有販售高雄產品，採購主要以高雄市精緻農產、漁貨及加工品為主，經現場試吃，對香甜多汁、口齒留香的蜜棗、木瓜及蓮霧印象深刻。

農業局今年大力拚外銷，除了以過去打下的外銷基礎，維持加拿大、新加坡、馬來西亞等東南亞市場穩定成長，上個月更攜手外貿協會進軍香港，近期高雄蜜棗熱銷，舉辦2019台灣水果嘉年華，行銷LV級農產蜜棗、芭樂等農產品，開拓香港知名連鎖超市的新市場。

目前高雄市水果品項輸出到香港有芒果、番石榴、玉荷包荔枝，輸中國大陸主要品項共9種：番石榴、棗果、金煌芒果、蓮霧、木瓜、鳳梨、檸檬、紅龍果、香蕉，近年以鳳梨外銷成長近3倍最為顯著。