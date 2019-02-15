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銀幕硬漢任達華愛打小白球 侯友宜兄高醫院長贈防曬品

2019-02-15 17:12聯合報 記者徐如宜╱即時報導

香港影帝任達華今天應高雄市長韓國瑜之邀，到高雄推廣健康生活、關心公益，以名人帶路介紹高雄。任也愛到高雄打高爾夫球，高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長侯明鋒特別致贈防曬用品與遮陽帽等，給任達華和韓市長。

任達華的父、兄都是警察出身，侯明鋒說，這和他的弟弟侯友宜相同；且侯友宜的另一半也姓任，如此巧合，讓他備感親切。

侯明鋒表示，韓國瑜市長日前來電，希望高醫能全力支持醫療觀光政策。他向市長承諾高醫「一校四院」，包括高醫、小港、大同、旗津及未來的岡山醫院等，一定全力作為市府的後盾，高雄的醫療水準，絕對不輸給台北。

侯明鋒自我推薦高醫，是南台灣唯一通過美國JCI醫療認證的醫學中心，特色醫療媲美歐美先進國家，例如獲得國家生技醫療品質銀獎、亞洲第一的乳房重建手術及世界專家排名第一的眼瞼下垂手術。另外還有獲國家品質標章認證、全國手術量最多的雷納生精準脊椎手術；可保留男性雄風、全國唯一的達文西單孔攝護腺全切除手術；免割肛門的達文西大腸癌手術、免開胸的心臟瓣膜置換手術等。國際人士選擇高醫就醫，可以得到合理價位、高品質、高效率、高滿意度的醫療服務。

韓國瑜也力推高雄的醫療觀光，侯明鋒說，高醫位於市中心，距火車站、巨蛋及瑞豐夜市，只有5到15分鐘的車程，國際觀光客不論是從空港或海港進到高雄，高醫體系都能立即接軌服務，包括救命、健檢或醫美等醫療觀光套裝行程。

高雄市長韓國瑜、港星任達華、高醫院長侯明鋒(後右二至四)等人，出席認識高雄醫療觀...
高雄市長韓國瑜、港星任達華、高醫院長侯明鋒(後右二至四)等人，出席認識高雄醫療觀光記者會。圖／高醫提供
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高醫院長侯明鋒(右)致贈新長韓國瑜(左)與港星任達華(中)防曬帽與用品，並推薦高...
高醫院長侯明鋒(右)致贈新長韓國瑜(左)與港星任達華(中)防曬帽與用品，並推薦高醫各項高階醫療。圖／高醫提供
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高醫手術韓國瑜任達華
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