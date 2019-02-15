為彈塗魚建更大的家 七河局允闢潮汐溝

2019-02-15 15:25 中央社 高雄15日電



高雄市多處河口有彈塗魚棲息，活動力旺盛的彈塗魚總在民眾路過時不經意的竄出。 中央社（林園愛鄉協會提供） 分享 facebook

精力旺盛的彈塗魚及招潮蟹在濕地探頭鑽動，這樣的生態景觀受到很多民眾喜愛，可惜牠們的棲地每逢颱風豪雨就被沖刷限縮，第七河川局允諾先闢建潮汐溝保護，讓牠們有更大的家。

高雄市多處河口有彈塗魚、招潮蟹，包括援中港濕地、茄萣濕地、二仁溪白砂崙濕地及林園紅樹林人工濕地和汕尾漁港等；活動力旺盛的彈塗魚，近距離就可看到，還常常突然竄出泥洞，讓人驚喜。

林園愛鄉協會理事長陳俊強今天受訪指出，高屏溪的泥沙淤積，是彈塗魚、招潮蟹適合的泥灘棲息地，可惜近年颱風、豪雨不斷，讓牠們的棲息灘地退縮，尤其進入了繁殖期，將難以擴大繁衍。希望河川局能協助增置丁壩，有助於牠們繁衍棲息和生長。

他告訴中央社記者，這一帶棲息的彈塗魚種有彈塗魚、花跳和青彈塗魚，但每每颱風過後，棲地就遭到破壞，不管是彈塗魚還是招潮蟹數量都驟減。

陳俊強建議第七河川局要增置丁壩養灘，不僅保護河川堤岸也是友善生物、增闢生存空間的方式。陳俊強說，現在正值彈塗魚的繁殖期，協會盼河川局為小生命找到一個更大的家。

第七河川局局長李宗恩表示，河川局在河岸做丁壩是為了保護河堤，減少河堤被沖刷，也樂見因為工程形成彈塗魚及生態的棲息地。他允諾在增建丁壩工程時納入生態棲地的考量，河川局願意配合工程施作先闢建潮汐溝，以友善彈塗魚棲息。