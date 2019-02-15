跨界創作「藝術燈區」 Lady Ga Ga設計師也湊一腳

2019-02-15 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



2019台灣燈會大鵬灣主燈區今晚開放試營運，「藝術燈區」千萬別錯過！由21位國內外知名藝術家、文學家、工藝師，以在地性、故事性、互動性創造21件作品，主燈「帆城」呈現以風帆堆疊，營造東港討海人意象，其中，由北歐藝術家與在地創作者共同完成的3件作品，在燈會結束後將前往丹麥展覽。

10米高的藝術燈主燈「帆城」，由范承宗透過傳統工法建造，展現東港以海維生的帆船意象，並象徵在新的一年帶來揚帆的祝福。曾任Lady GaGa演唱會服裝設計的黃偉豪，不只擔任藝術燈區策展人，更以海洋印花及水晶燈，把時尚與藝術跨界結合成「璀璨晶光」，將在大鵬灣華麗呈現。黃偉豪說，這次參與創作的藝術家，來自文字、科技、服飾等不同領域跨界結合創作，是一個很不一樣的創新體驗，

行政院長蘇貞昌的女兒，藝術家蘇巧純也率領團隊，創作4組互動燈組，蘇巧純說，作品完成後會傳照片到家族群組裡與家人分享，爸爸也會回饋感想但從不干涉創作，而自己最喜歡的作品是「藍皮火車」，仿造舊式台鐵列車，並搭配月台及車廂內的環境音，讓人彷彿回到過去老列車上的感覺，兒時會因此回憶滿滿湧現出來，。