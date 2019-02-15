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高雄馬周日開跑 市府提前應變洗街

2019-02-15 13:25中央社 高雄15日電

邁入第10屆的2019高雄MIZUNO國際馬拉松週日清晨起跑，為免再讓跑者被譏「人體空氣清新機」，高市府提前三天啟動應變措施，包括工地灑水、工廠降載及每天洗街約200公里。

每年冬天是高雄市空污嚴重季節，過去MIZUNO國際馬拉松舉辦期間曾遭嚴重空污，不僅跑者受苦，民代也批評市府應變不足，讓選手成了人體空氣清新機。

高雄市政府運動發展局長周明鎮今天指出，這項馬拉松賽事17日清晨5時50分在世運大道鳴槍起跑，參加人數逾2萬人。為讓跑者能吸入好空氣，市府與各大工廠合作，在馬拉松前3天提前啟動應變措施，包括環保、工務、都發及捷運局等單位加強活動路線附近工地灑水、洗掃道路，並協調工地於活動前1日到活動結束期間停止施工。

環保局並商請前20大污染大戶包括台電、中鋼、中油等業者部分停機、降載、減排或彈性休假。環保局副局長張瑞琿今天指出，已在12日行文相關單位要求配合降載及減排，同時自14日起就加強洗街，每天約200公里，可減少總懸浮微粒及懸浮微粒約10噸。

捷運局規劃配合活動，提早及加開捷運，捷運紅線清晨4時10分，橘線西子灣站4時15分，以及大寮站4時5分發車，民眾可多加利用。至於馬拉松路線路也將自清晨4時起進行全面及彈性交管，提醒民眾配合，相關訊息可洽運動發展局網站。

今年高雄馬拉松公設站將有18個在地跑團、近千名補給志工為跑者服務；另有13間廟宇、13個民間團體自發性出錢出力設置加油補給站；並有50所各級學校、近4500名師生於賽道沿線籌組各式特色加油團。其中最令人津津樂道的就是全馬路線行經「烏魚的故鄉」梓官蚵仔寮路段，全馬跑者可在補給站吃到饕客最愛的烏魚子以及尚青的海鮮料理。

馬拉松捷運空污
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