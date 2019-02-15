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高雄永安濕地黑面琵鷺175隻創新高

2019-02-15 08:53聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄永安濕地黑面琵鷺調查數量創新高，目前有175隻黑面琵鷺群聚濕地內，數量創新高...
高雄永安濕地黑面琵鷺調查數量創新高，目前有175隻黑面琵鷺群聚濕地內，數量創新高。圖／高雄市養工處提供
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高雄永安濕地黑面琵鷺調查數量創新高，高雄市政府表示，目前有175隻黑面琵鷺群聚濕地內，數量創新高。

高雄市工務局養工處今天表示，永安濕地是高雄市第一個經內政部評定的地方級國家重要濕地，民國100年起由市府委託國立中山大學做生態監測、導覽解說、遊客中心的營運等服務。

黑面琵鷺自102年起首次在永安濕地出現，103年26隻，106年128隻，至今年於2月11日觀察到175隻黑面琵鷺群聚於濕地內的市定古蹟「原烏樹林製鹽株式會社辦公室」前方，引來眾家攝影大砲群聚賞鳥牆及步道旁，好不熱鬧。

永安濕地內常可見成群的侯鳥覓食及棲息，其中黑面琵鷺休息時，呈現單腳站立姿勢，頭反轉縮藏於肩膀，身體面向風的方向，且常群聚成堆減少北風凜冽侵襲，如果遭遇危險或突發狀況也可以順勢飛翔逃離。

養工處說，黑琵群中總有一隻昂頭清醒觀望四周動靜，肩負守望相助的值勤工作，讓其它夥伴安心休息。最近更是特別，觀察到黑頸鸊鷉驚艷現身，黑頸鸊鷉在台灣屬稀有的冬候鳥，每年度全台通常僅紀錄10至20隻，永安濕地一次就來了2隻，愛鳥友人的夢幻拍照名單。

黑面琵鷺在濕地蓄精養銳，補充能量的時間，挑戰3月春天開始的上千公里北返飛行旅程。養工處呼籲市民朋友，觀賞濕地鳥類之餘，多使用望遠鏡或長鏡頭捕捉倩影，不要大聲喧嘩或為拍照欣賞目的驚擾休息中的鳥群，保持適當距離尊重生物，讓侯鳥年年可以安心往返。

高雄永安濕地黑面琵鷺調查數量創新高，高雄市政府表示，目前有175隻黑面琵鷺群聚濕...
高雄永安濕地黑面琵鷺調查數量創新高，高雄市政府表示，目前有175隻黑面琵鷺群聚濕地內，數量創新高。圖／高雄市養工處提供
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黑面琵鷺在濕地蓄精養銳，補充能量的時間，挑戰3月春天開始的上千公里北返飛行旅程。...
黑面琵鷺在濕地蓄精養銳，補充能量的時間，挑戰3月春天開始的上千公里北返飛行旅程。圖／高雄市養工處提供
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濕地黑面琵鷺高雄市
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