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助愛滋10多年募款不易 為付薪水教授連房子都抵押

2019-02-15 07:52聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

專門協助愛滋毒品等個案的台灣世界快樂聯盟，由國立屏東科技大學社工系副教授張麗玉創立10多年，每年服務約200多個個案，但年年募款不到百萬，連老師還經常自掏腰包捐款，甚至曾拿自己的房子貸款付薪水，但是聯盟的社工超強，甚至曾認過屍、陪伴過大體，在這一條路上，社工從未猶豫過。

「我們可以天天吃飽、睡飽，但不一定人人都像我們一樣」，社工出身的張麗玉10多年前投入了關懷愛滋、毒品個案的行列，之所以取名快樂聯盟，她說，早期很多民眾聽到愛滋避之唯恐不及，社團的名稱才隱去愛滋2字，希望能讓所有的輔導個案都能擺脫痛苦、走向快樂。

目前聯盟有10個社工，累計關心的個案多達3千多個，一年需要的經費約7至800萬元，除了寫計畫外，這個社團因為太冷門，平日甚少受到關注，她甚至曾拿房子去貸款以支付社工薪水，以今年為例，原本還有50萬的缺口，立委蘇震清今天捐贈快樂聯盟等5社團各10萬元，總算讓社團稍解燃眉之急。

雖然募款不易，但是聯盟的社工面對個案絲毫不敢退縮，社工陳宛蓁就曾因為個案死亡，家屬沒有在第一時間出面處理，而與另一名社工在殯儀館陪伴大體4、5個小時，甚至還有一次因為個案死亡，找不到家人，警方第一個通知的就是她。

陳宛蓁說自己是在大二時接觸關懷愛滋寶寶的計畫，就一路做到現在，愈了解個案的故事，就愈覺得需要有陪他們走下去。

屏科大社工系副教授張麗玉（右）笑說雖然年年要為快樂聯盟張羅經費，但是旗下社工都很...
屏科大社工系副教授張麗玉（右）笑說雖然年年要為快樂聯盟張羅經費，但是旗下社工都很強，社工陳宛蓁（左）經常在第一線陪伴個案。記者翁禎霞／攝影
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屏科大社工系副教授張麗玉（右）笑說雖然年年要為快樂聯盟張羅經費，但是旗下社工都很...
屏科大社工系副教授張麗玉（右）笑說雖然年年要為快樂聯盟張羅經費，但是旗下社工都很強，社工陳宛蓁（左）經常在第一線陪伴個案。記者翁禎霞／攝影
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社工愛滋薪水
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