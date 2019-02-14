「七彩雲南」二度來台 兩岸文人雅士齊聚佛館品茶

2019-02-14 20:37 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



「第二屆七彩雲南‧相約台灣」文化交流活動今天在佛陀紀念館舉辦「兩岸茶文化論壇」，海峽兩岸450位文人雅士齊聚一堂品茗論茶。今天下午，高雄市長韓國瑜出席交流活動，他表示，雲南白藥、雲南十八怪、過橋米線等雲南特色令人印象深刻，希望以後有機會去大陸雲南參訪。

第二屆「七彩雲南 ‧相約台灣」以「弘揚中華文化、共賀新春佳節」為主題，共推出雲南佛教藝術展、人文美術書法攝影展、雲南民族舞蹈雜技展演、雲茶聯誼、雲南美食體驗等活動。「兩岸茶文化論壇」也是重點活動之一，今天上午在佛陀紀念館禮敬大廳展開，海峽兩岸近450位文人雅士齊聚一堂，人手一杯雲南普洱茶，品味中華傳統文化。

雲南省政協副主席李正陽表示，茶的文化讓大家聚在一起，此次茶文化論壇因緣殊勝，自己幼時喝烤土罐的茶，飲茶後精神飽滿、意氣煥發。雲南省海峽兩岸交流促進會會長張朝德期許這次兩岸交流，能將中華文化的精華發揚光大，「若遇到煩心的事，就多喝茶，可以清心、養性。」

高雄市長韓國瑜今天下午參加交流活動，在大覺堂問候百餘名雲南文化交流團成員，並向佛光山住持心保和尚，以及雲南政協副主席李正陽、雲南省海峽兩岸交流促進會長張朝德等人致意。李正陽贈送一幅精美的雲南刺繡作品給韓國瑜留念。

韓國瑜表示，世界上有三種人令人景仰，第一種是慈善家，願意用己身力量幫助社會、照顧弱勢族群；第二為政治家，願意為下一代規劃更美好的生活，為國富民強貢獻心力；第三則是宗教家，普化眾生。感謝雲南交流團犧牲寶貴假期來台舉辦交流活動，奉獻精神令人感佩。