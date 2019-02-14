馬公計畫道路開闢負擔重 爭取中央全額補助

2019-02-14 21:27 中央社 澎湖縣14日電



澎湖馬公都市計畫道路開闢，採市價徵收，縣府配合款沈重，澎湖縣長賴峰偉今天向內政部營建署南區工程處長吳瑞安反映，希望中央全額補助工程用地徵收，免除地方編列配合款。

內政部營建署南區工程處長吳瑞安今天拜會澎湖縣長賴峰偉。賴峰偉指出，澎湖地處離島，資源相對較台灣各縣市少，考量離島生活困難，在執行土地徵收時，所須經費由中來補助，以減輕地方政府的負擔。

吳瑞安表示，用地徵收配合款問題，中央對地方補助辦法有一定比例規定，逐年調降，直轄市政府已歸零，澎湖縣部分中央補助25%。目前道路工程以前瞻計畫申請補助，南區工程處會做滾動式檢討。

縣府工務處長洪慶鷲表示，馬公都市計畫自66年迄今，市區計畫8米道路生活圈工程，原則是一年一條，但近年來，開闢計畫內8米道路的土地徵收改以市價計算，加上原本縣府的地方配合款，由原來的25%提高至75%，對於偏遠的澎湖離島來說，負擔加重，希望中央在前瞻計畫中，能提高補助額度至少50%至75%，或是免除地方配合款，讓馬公市計畫道路能夠順利的開闢。

吳瑞安表示，南區工程處主要以市區8米道路生活圈工程為主，補助地方政府道路工程用地徵收，以提升道路品質，運用縮減道路寬度，擴增人行道，改善景觀市容環境。

賴峰偉也指出，馬公市中正路形象商圈人行道廣告式遮雨棚，是他過去擔任縣長任內創舉，令人耳目一新，也指示縣府工務處持續向營建署申請廣告式遮雨棚及停車場連接人行道傳接工程經費，美化市容街道環境。