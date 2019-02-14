高雄科工館點燈傳愛 企業贊助弱勢免費科學之旅

2019-02-14 20:34 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄科工館連續7年推動「科工平安燈－點燈傳愛」活動，今天邀贊助單位帕莎蒂娜烘焙坊、順發3C量販、圓道禪院、和泰保險經理陳子涵等單位代表，2019年投入贊助提供經濟弱勢孩子免費的科學之旅，點亮金豬年，傳遞科普傳遞與扶弱愛心。

科工館長陳訓祥表示，「帕莎蒂娜烘焙坊」、「順發3C量販」、「圓道禪院」、「和泰保險經理陳子涵」，分別來自愛心台灣的4個不同領域，但其信念卻是一致的，科工平安證以「存心平安」為主題，證明以愛心可以創造機會，以教育絕對可以扭轉未來。用科技滾動幸福，用消費則可以改變世界。

科工館長陳訓祥、順發電腦股份有限公司董事長吳錦昌、圓道文教基金會董事長釋見胤、帕莎蒂娜國際有限公司董事長祕書陳子敖與和泰保險公司經理陳子涵，一同將資源存入2019金豬撲滿裡，象徵存入愛心。