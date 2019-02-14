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情人夜放閃點燈 台灣燈會3千鑽石閃閃發光

2019-02-14 20:19聯合報 記者江國豪╱即時報導

台灣燈會3千顆鑽石閃閃發亮！「萬歲好鑽」燈區在今晚情人夜裡，由結婚70年「鑽石級」夫妻親吻見證下「放閃」點燈。8米高的主燈巨大鑽石，以3000盞鑽石小燈組成，一顆顆鑽石在燈區內發光，相當適合情侶合影放閃，是暨「六堆尖炮城」客家燈區、「Hellow Kitty」海洋農業燈區、「海之女神」新住民藝術燈區陸續亮燈後再掀一波高潮。

屏東縣長潘孟安表示，縣內老年人口比例相當高，這回台灣燈會在屏東，也特別邀請長者共同製作燈飾，由326處關懷據點，共1000名長者參與製作3000盞鑽石小燈共同組成8米高的巨型鑽石，也因為參與長者歲數加總高達萬歲，因此取名「萬歲好鑽」。

在情人夜裡「萬歲好鑽」燈區內舉辦「老派約會」放閃點燈，由數名長者浪漫共舞，縣長潘孟安也發送玫瑰花給現場長者，另外，還有巨型鑽石燈前還有相當感人的真情告白。「牽手」70載獲得南州鄉公所鑽石婚表揚的蘇萬來（90歲）鄭欽花（85歲）夫妻點燈時，除了甜蜜親吻，也透露相愛長久的秘訣就在於相互體諒。

設計者黃語珍表示，過去不曾有人用「鑽石」來比喻長者，看見縣府用心推動一村里一據點，令他相當感動與認同，她認為，若將長者的價值比擬為鑽石，能讓參與製作的1000名長輩和賞燈民眾，都能對於「老」有更不同的體認。

另外，2月19日至3月3日燈會期間，「萬歲好鑽」燈區內，每半小時都有精彩絢麗的鑽石燈秀，民眾可以到一堵銀閃閃的鑽石光彩。

「萬歲好鑽」主燈由屏東縣內1000名長者，共同製作3000盞鑽石小燈組成8米高巨...
「萬歲好鑽」主燈由屏東縣內1000名長者，共同製作3000盞鑽石小燈組成8米高巨大鑽石，於今晚西洋情人夜浪漫點燈。記者江國豪／屏東縣報導
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「萬歲好鑽」主燈由屏東縣內1000名長者，共同製作3000盞鑽石小燈組成8米高巨...
「萬歲好鑽」主燈由屏東縣內1000名長者，共同製作3000盞鑽石小燈組成8米高巨大鑽石，於今晚西洋情人夜浪漫點燈。記者江國豪／屏東縣報導
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「萬歲好鑽」主燈由屏東縣內1000名長者，共同製作3000盞鑽石小燈組成8米高巨...
「萬歲好鑽」主燈由屏東縣內1000名長者，共同製作3000盞鑽石小燈組成8米高巨大鑽石，於今晚西洋情人夜浪漫點燈。記者江國豪／屏東縣報導
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「萬歲好鑽」主燈由屏東縣內1000名長者，共同製作3000盞鑽石小燈組成8米高巨...
「萬歲好鑽」主燈由屏東縣內1000名長者，共同製作3000盞鑽石小燈組成8米高巨大鑽石，於今晚西洋情人夜浪漫點燈。記者江國豪／屏東縣報導
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台灣燈會潘孟安夫妻
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