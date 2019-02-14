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情人節遇見對的人！過年後「相親運轉旺」的生肖

逼宮蔡英文牧師高俊明過世 王定宇：他最牽掛人權民主

幸福禮物浪漫情人節 前世、今生情人一起來報到

2019-02-14 19:28聯合報 記者劉星君╱即時報導

今天是西洋情人節，高市大寮戶政事務所親自到樂生醫院為新人蔡先生和另一半受理結婚登記，這一天不止大寮戶政送上深深祝福，老天爺送上愛的禮物，蔡先生和王小姐的第1個寶貝女兒原本預產期在3月，但昨天突然肚子痛，今天在西洋情人節出生，為爸爸、媽媽愛情烙印幸福見證。大寮戶政主任林江鴻說，真是太巧了！「一個情人節，前世、今生情人一起來報到」。

大寮區戶政事務所說，住大寮蔡先生和王小姐特地選西洋情人節辦理結婚登記，兩人寶貝女兒預產期在3月，但卻在情人節前一天突然肚子痛，今天到醫院生產，女兒提早參與爸爸、媽媽愛情見證時刻，雖然讓他們措手不及，但仍很開心，以後可以一起慶祝結婚紀念日和女兒的生日。

蔡先生說，與妻子認識是「一見鍾情」，覺得她是乖巧女生，一眼認定是自己生命中的「真命天女」，交往3年多，兩人攜手共度人生，選在情人節2月14日成為他們的結婚紀念日，要在婚姻生活每一天都能記住時時愛護對方的心。

蔡先生說，没想到老天爺給了他們更大的禮物，就是他們的寶貝公主選擇2月14日這一天急著來報到，直呼「真是太驚喜！太幸福了！」

大寮戶政主任林江鴻和同仁今天下午親自帶著行動載具到醫院為蔡先生和王小姐辦理結婚登記，並致贈「高興有老公、雄愛是老婆」的幸福對杯、早生筷。

林江鴻說，蔡爸爸應該是情人節最幸運的人了，前世和今生情人一起來報到，一個情人節兩個幸福情人。

高市大寮區戶政事務所今下午親自到樂生醫院為新人蔡先生（左二）和王小姐（前排躺著）...
高市大寮區戶政事務所今下午親自到樂生醫院為新人蔡先生（左二）和王小姐（前排躺著）受理結婚登記，老天爺送上愛的禮物，兩人的第1個寶貝女兒提早在西洋情人節出生，為爸爸、媽媽愛情烙印幸福見證，大寮戶政主任林江鴻（右一）說，真是太巧了！「一個情人節，前世、今生情人一起來報到」。記者劉星君／翻攝
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情人節結婚愛情
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