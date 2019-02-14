金門海灘遭油汙染嚴重 竟是大陸漁船偷偷排油

2019-02-14 19:26 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門縣馬山到后扁的海灘，今天發現遭大量重油汙泥汙染，受汙染的海灘，離新闢景點「船型堡」不到數公尺，讓不少到場參觀的遊客，感到痛心；金門縣環保局研判，應是大陸船舶偷排廢油所致，已動員相關單位近百人清除；也呼籲漁民及民眾暫時不要下海撿拾貝類及進行遊憩行為。

縣環保局於今日上午8時許接獲金門岸巡隊通報，立即啟動緊急應變機制，到場查看發現黑色油汙集中散佈於山后、寒舍花及東割灣等附近沙灘，分佈範圍約3公里，其餘鄰近海岸也有零星散佈。潔白的沙灘上與岩石到處都是一塊塊濃稠的油汙，清除起來相當費工，但環保人員頂著烈日，以鐵勺、刮刀進行清理，不少人邊清邊罵，「真夭壽！」。

環保局科長李欣指出，根據油汙硬化程度、發現位置及洋流方向，初步研判應是往來的大陸船隻偷排廢油水所致，造成山后至馬山海岸一帶皆有汙染。將建請海巡增加強巡邏，查緝船隻非法偷排廢油水並協助追查可疑船舶，另將透過兩岸交流平台機制，協請陸方海事等有關部門加強對所轄船舶廢油水管制措施，以共同維護海洋環境生態。

為避免影響生態，環保局、金管處與金沙鎮公所也派員至現場清除油汙泥，防止汙染擴大，希望以最快速度恢復元有景觀，且近日將持續針對該海岸沿線做持續追蹤與清除作業；金沙鎮長吳有家說，希望環保署能動員全縣的鄉鎮清潔隊，盡快來清理，不希望後續影響加劇。

金門立委參選人陳玉珍聞訊也到場，看著沙灘遭汙染，相當痛心，她說，這樣的油汙事件造成環境重大影響與生態浩劫，希望兩岸政府共同來合作，打擊亂排放廢油的行為，共同維護美好的海洋生態。