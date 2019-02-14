金門海灘遭油汙染嚴重 竟是大陸漁船偷偷排油
金門縣馬山到后扁的海灘，今天發現遭大量重油汙泥汙染，受汙染的海灘，離新闢景點「船型堡」不到數公尺，讓不少到場參觀的遊客，感到痛心；金門縣環保局研判，應是大陸船舶偷排廢油所致，已動員相關單位近百人清除；也呼籲漁民及民眾暫時不要下海撿拾貝類及進行遊憩行為。
縣環保局於今日上午8時許接獲金門岸巡隊通報，立即啟動緊急應變機制，到場查看發現黑色油汙集中散佈於山后、寒舍花及東割灣等附近沙灘，分佈範圍約3公里，其餘鄰近海岸也有零星散佈。潔白的沙灘上與岩石到處都是一塊塊濃稠的油汙，清除起來相當費工，但環保人員頂著烈日，以鐵勺、刮刀進行清理，不少人邊清邊罵，「真夭壽！」。
環保局科長李欣指出，根據油汙硬化程度、發現位置及洋流方向，初步研判應是往來的大陸船隻偷排廢油水所致，造成山后至馬山海岸一帶皆有汙染。將建請海巡增加強巡邏，查緝船隻非法偷排廢油水並協助追查可疑船舶，另將透過兩岸交流平台機制，協請陸方海事等有關部門加強對所轄船舶廢油水管制措施，以共同維護海洋環境生態。
為避免影響生態，環保局、金管處與金沙鎮公所也派員至現場清除油汙泥，防止汙染擴大，希望以最快速度恢復元有景觀，且近日將持續針對該海岸沿線做持續追蹤與清除作業；金沙鎮長吳有家說，希望環保署能動員全縣的鄉鎮清潔隊，盡快來清理，不希望後續影響加劇。
金門立委參選人陳玉珍聞訊也到場，看著沙灘遭汙染，相當痛心，她說，這樣的油汙事件造成環境重大影響與生態浩劫，希望兩岸政府共同來合作，打擊亂排放廢油的行為，共同維護美好的海洋生態。
縣議員暨金門野生動物救援暨保育協會理事長董森堡也認為，貨輪廢油排放應該要遵循體制上陸回收處理，陸方更應節制管理貨輪排汙，避免影響金門海域生態。2016年港泰台州號曾於古崗大垵發生擱淺漏油意外，油汙汙漬至今仍存於當地高潮線的岩石上，他將要求縣府儘速訂定海洋汙染管理辦法或是成立海洋汙染緊急應變基金，以有效管制汙染事件。
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