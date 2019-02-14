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情人節遇見對的人！過年後「相親運轉旺」的生肖

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期待永浴愛河 高雄市363對新人登記結婚

2019-02-14 19:05中央社 高雄14日電

今天是西洋情人節，不少新人選在今天辦理結婚登記，高雄市的戶政事務所共受理363對新人登記結婚；其中，三民區第二戶政所特別準備「早（棗）生筷」賀禮，祝福新人早生貴子。

依過去的慣例，不少新人會選在特別的日子登記結婚，西洋情人節或是七夕都很熱門。今天一早，三民區第二戶政所特別舉辦「LOVE～照亮幸福鬧元宵」登記結婚贈禮活動，祝福新人幸福圓滿。

果然整天下來，三民戶政事務所有不少新人登記結婚，受理登記的櫃台還有巧思布置，現場還分送甜湯圓讓民眾分享幸福喜悅，顯得格外喜氣。

辦理登記的新人中有一對是國小同學，相識20年，2年前重逢後相戀，他們選在情人節登記結婚，理由是未來方便情人節與結婚紀念日一起慶祝。

特別的是戶政事務所還贈送「早生筷」賀禮，新人允諾努力做人，還打趣說將來打算生一支籃球隊，為提升高雄人口盡力。

市府民政局統計，今天各戶政事務所共受理363對新人登記結婚，比去年的202對多了161對。

慶祝浪漫西洋情人節，觀光局在愛河畔也舉辦了一場別開生面的「1314永浴愛河」活動，25位男士大方對愛侶告白示愛，再以跳水英姿表達他的愛意，在跳水展愛意的貴賓組中有市議員蔡金晏等人，愛河畔有不少民眾為他們喝采、祝福，見證愛的時刻。

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