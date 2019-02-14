高捷祝情人節快樂遭爆盜圖 小編坦承誤用鞠躬道歉

2019-02-14 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高雄捷運公司今上午在臉書發一張手比愛心的圖片，祝大家情人節快樂，但被網友發現，圖片上有浮水印，被質疑盜圖。網友說：「浮水印還在耶…這樣盜圖好嗎？」、「雖然備註寫Google圖庫，但圖上面寫図品汇」。高捷公司目前已將圖片下架，小編表示不慎誤用，向大家鞠躬道歉。

高捷公司上午在臉書發手比愛心的圖片，並寫下「今天和誰一起過情人節呢？祝福所有有情人，幸福、美滿。圖片來源：Google圖庫。」

結果圖文一出，網友紛紛留言質疑高捷盜圖，因為圖片有寫著「図品汇」3個字的浮水印，明顯是別家公司製作的圖片，卻被高捷小編直接從網路取用。

網友留言說：「小編是不知道浮水印是幹嘛用的嗎？」、「雖然備註寫Google圖庫，但圖上面寫図品汇」、「你知道Google圖片搜尋出來的圖並不是圖庫嗎？」、「我用Google那麼多年了，還不知道Google有圖庫服務耶」。

還有網友將苗頭指向新高雄市府，「高雄換了政府，就轉型成盜版政府了嗎？」、「希望這篇之後高雄市政府知道雇用專業小編的重要性，不是會上臉書會打字就好了」。不過其實高雄捷運最大股東是中鋼公司，並非市府，高捷董事長也尚未隨著新市長上台而換人。