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民進黨兩雄廝殺難分解 雙雙劍指4年後縣長選舉

2019-02-14 16:16聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

年假才剛結束，民進黨內立委初選就已強強滾，由於選區劃分耳語不斷，爭取連任的立委蘇震清今天再度強調自己絶不會離䦕民意，會在區域立委選舉拚搏，絕不會接受不分區立委的安排；屏南立委莊瑞雄今在餐敘中祝蘇過關，但他也說鍾佳濱也同樣會過關，只是兩雄相爭，如何兩人都過關，弦外之音更加耐人尋味。

鍾佳濱昨天也說，雖然競爭很激烈，但是民進黨立委初選是採全民調，支持者只要等電話表態支持，並不需要大動作動員，黨內廝殺氣氛可降到最低，他也說，既然遊戲規則已定，他一定會全力以赴，參選到底。

受選區重新劃及席次減少的影響，民進黨籍的屏東縣現任立委蘇震清與鍾佳濱都將爭取第一選區的黨內提名，目前初選時間未定，但是外界已感受到競爭激烈的態勢，連任三屆立委的蘇震清不敢大意，目前已開始站街頭，爭取曝光度；爭取連任的鍾佳濱也開始下鄉沖咖啡，與鄉親搏感情，同時頻上電視提高知名度。

由於選區劃分是由當時的行政院長賴清德與立法院長蘇嘉全協商敲定，蘇嘉全又是蘇震清的叔叔，劃分結果敲定後，一直不斷有耳語傳出，蘇震清今天在與媒體餐敘時重申，過去三個選區的人口並不一致，經重新劃分後，第1選區只比第2選區多6339人，從地理、農業、族群來看都是比較合理。

另外，他也分析，立法院長蘇嘉全勢必列入下屆不分區立委名單中，叔姪不可能同時列入，不管區域立委選舉多艱困，他說自己不會離開民意。不過黨內對手鍾佳濱也展現相同決心，選擇和民意站在一起，而且兩人劍指的應該都是4年後的縣長選舉，接下來在黨內立委初選登記之後，就看民進黨如何協調。

至於國民黨，目前第2選區已有林育先表態參選，第1選區則以前屏東市長葉壽山最點名最多次，離開政壇多年的他，目前已受高雄市長韓國瑜延攬擔任高市府社會局長，究竟是為未來「借光」，或是另有規畫，尚待觀察。

蘇震清（左）與鍾佳濱（右）正積極投入民進黨內初選，甚至同時劍指四年後的縣長選舉。...
蘇震清（左）與鍾佳濱（右）正積極投入民進黨內初選，甚至同時劍指四年後的縣長選舉。圖／本報資料照
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蘇震清民進黨
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