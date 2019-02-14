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台灣燈會15日試營運 接駁服務載客進燈區

2019-02-14 14:40中央社 瑄屏東縣14日電

台灣燈會19日至3月3日在東港鎮大鵬灣舉行，屏東縣政府15日起至18日試營運，讓...
台灣燈會19日至3月3日在東港鎮大鵬灣舉行，屏東縣政府15日起至18日試營運，讓民眾先睹為快。這也是台灣燈會30年來首度在水域舉行。中央社
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台灣燈會19日開幕，屏東縣政府15日起至18日試營運，縣府今天表示，試營運比照正試營運的接駁服務和交通管制，每天平均有400輛接駁車，讓大家盡情賞遊台灣燈會。

台灣燈會19日至3月3日在東港鎮大鵬灣舉行，是台灣燈會30年來首度在水域舉行，由於大鵬灣沒有雙鐵直接抵達，屏東縣政府以每天400輛次接駁車方式，鼓勵外地民眾搭乘高鐵和台鐵抵達現場。

縣府表示，接駁時間週五至週日每天上午10時開放至晚間10時30分；週一至週四從下午2時開放至晚間10時30分，免費接駁車10-15分鐘1班。

縣府表示，雙鐵接駁車分別在潮州站及林邊站，從新左營與潮州間將加開5班次各級列車，林邊到新左營則協調2班次列車增停，至於潮州與林邊間，週五到週日及連假，將對開各5班次列車；高雄國際機場站每天免費接駁車於開園前30分鐘開始提供。

國道封閉管制路段為國道3號南州交流道以南的南下車道（424K~431K），平面道路管制以大鵬灣燈區為範圍的行人徒步區及環灣道路外車禁入區，管制路段僅供接駁車、遊覽車及持有通行證車輛可通行，管制時間自15日到3月3日每天下午2時至晚上11時。

縣府表示，請民眾到燈會前一定要先上台灣燈會官網詳讀交通懶人包，並下載「2019台灣燈會在屏東」及「燈會好交通」APP，便能讓賞燈之旅更加精采。

台灣燈會大鵬灣
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