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達成四協議 華航2年內研議不進用外籍正機師

跟隨韓國瑜視野空拍 環團憂愛情摩天輪變空汙觀景台

2019-02-14 13:34聯合報 記者徐如宜╱即時報導

南部反空汙大聯盟今天到愛情摩天輪的可能預定地點七賢橋附近，以空拍機拍攝昨天市長韓國瑜直升機看到的景象，Po在臉書上。小編自稱嚇一跳，高雄空汙若不大力改善，擔心未來「愛情摩天輪變空汙觀景台」。高雄市環保局長袁中新今晚將夜宿大林蒲，聯盟表示會反應中鋼煉焦爐及煤礦砂戶外堆置問題亟需改善。

為發展愛河觀光產業，韓國瑜昨天搭直升機鳥瞰高雄，了解愛河整治及觀光建設工程，並考量未來愛情摩天輪建置地點。直升機從 愛河上游行經下游再到大林蒲，韓國瑜下直升機後接受採訪，指出高雄的空氣汙染令他很震撼，未來施政仍會以改善空氣污染為最重要工作。

「空中看高雄空汙，小編也嚇傻了！」南部反空汙大聯盟小編今天上午跟著韓市長腳步，到愛情摩天輪的可能預定地點七賢橋附近，因為沒法搭直升機，就用空拍機來看一下昨天韓市長看到的景象如何？並將照片貼在臉書上，並表示，結果小編真的嚇一跳，高雄空汙若不大力改善，未來搭愛情摩天輪看到了景象是這樣......。愛情摩天輪變空汙觀景台。環團建議韓國瑜的空汙第二拳，該把汙染大戶中鋼的煉焦爐關掉。

高雄市環保局長袁中新今晚將夜宿大林蒲，下午5點先前往台電大林廠及相關大型工廠，了解廢氣排放情形，並與當地里長、環保團體一起了解空氣汙染狀況。

南部反空汙大聯盟在愛情摩天輪的可能預定地點七賢橋附近以空拍，擔心未來「愛情摩天輪...
南部反空汙大聯盟在愛情摩天輪的可能預定地點七賢橋附近以空拍，擔心未來「愛情摩天輪變空汙觀景台」。圖／南部反空汙大聯盟提供
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南部反空汙大聯盟在愛情摩天輪的可能預定地點七賢橋附近以空拍，擔心未來「愛情摩天輪...
南部反空汙大聯盟在愛情摩天輪的可能預定地點七賢橋附近以空拍，擔心未來「愛情摩天輪變空汙觀景台」。圖／南部反空汙大聯盟提供
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韓國瑜愛情直升機
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