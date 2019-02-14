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高雄國際馬拉松17日開跑 管制9行政區部分道路

2019-02-14 11:13聯合報 記者林保光╱即時報導

因應高雄國際馬拉松比賽，高雄市警方2月17日將在9行政區實施交管措施。記者林保光...
因應高雄國際馬拉松比賽，高雄市警方2月17日將在9行政區實施交管措施。記者林保光／翻攝
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2019年高雄國際馬拉松2月17日上場，全馬、半馬及休閒組參賽人數上萬人，其中全馬賽程途經高雄市9個行政區，警方為人車安全，當天將沿途執行彈性交通管制8小時，可能影響周邊交通，須請用路人配合交管措施。

高雄國際馬拉松全馬競賽路線，橫跨高雄市新興、三民、鼓山、前金、鹽埕、左營、楠梓、橋頭和梓官等9區，主辦單位申請用路時段，自17日凌晨5點到下午1點，凌晨5點50分自國家體育場起跑，因參賽人數有數萬人，高雄市警交通大隊才得實施交管措施。

競賽路線如下：

世運大道（起點）→翠華路→左轉大中機車地下道→大中二路→右轉博愛三至博愛一路→中山路→右轉五福路→左轉公園路→左轉七賢路→蓬萊路→右轉臨海新路→右轉鼓山路→右轉城峰路→左轉勝利路→右轉新庄仔路→左轉環潭路→右轉明潭路→左轉翠明路→左轉海功路→右轉軍校路（超半程馬拉松組進入高雄國家體育場，全程馬拉松組續行）→左轉右昌街→德中路→德中路與大學南路口轉逆向→左轉往蚵仔寮堤岸道路（典中路）→右轉中正路（逆向）→左轉通港路→右轉漁港二路（蚵仔寮漁港）→右轉廣澤路（逆向）→左轉中正路（逆向）→左轉通港路→右轉典昌路、德中路（逆向）→左轉大學南路→右轉高雄大學路→左轉援中路→右轉益群橋→益群路→外環西路→右轉左楠路→右轉世運大道→右轉軍校路→國家體育場（終點）。

警方重要管制路段及改道建議：

1、2月17日凌晨5點30分至7點，左楠路（後昌路至左營大路）、翠華路（左營大路至崇德路）雙向車道管制，往高鐵站替代道路可由翠華路→崇德路→左轉政德路→左轉曾子路→右轉高鐵路→高鐵左營站。

2、2月17日凌晨5點30分至7點，大中二路（高鐵路至博愛路）雙向車道管制（含大中地下道、大中翠華、文川、華夏路匝道），南北向車流改通行高鐵路。

3、2月17日凌晨5點30分至9點，因博愛路、中山路段為賽道，要穿過博愛路、中山路的東西向車輛，避免行車受阻，改行九如路或建國路。

4、2月17日清晨6點至10點，鼓山路往北車流，改走河西路或九如四路。

2019高雄國際馬拉松競賽路線圖。圖／高雄市警交大隊提供
2019高雄國際馬拉松競賽路線圖。圖／高雄市警交大隊提供
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