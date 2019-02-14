「海之女神」魅力無法擋 新住民：像我們的生命一樣

2019-02-14 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



2019台灣燈會19日將於屏東大鵬灣盛大登場，今天是情人節，昨晚點亮的新住民藝術主燈「海之女神」，立刻成為臉書洗版焦點，尤其女神的裙擺是以30萬顆柯殼串連，40位新住民參與其中，昨晚看到女神點亮，新住民也感動：「就像我們的生命一樣彩色」。

新住民藝術主燈名為「你容我融」是由藝術家王文志操刀，運用5噸鋼材、30萬個蚵殼交錯編織而成，展現新住民女性剛柔並濟、落地生根的特性。內部空間結合藝術家陳昱榮所建構的東南亞元素紗幕迷宮，更有跨文化與新藝術的結合。

由於這座高15公尺的藝術主燈就坐落在海邊，又以女性為造形，自從設計圖曝光後，「女神」何時誕生就一直是眾人注目的焦點，外界以「海之女神」稱之，更是話題十足，昨晚落成點燈後，女神立刻成為大鵬灣的新地標，網路上曝光的製作短片，更可看到女神的「誕生」過程。

屏東縣好好婦女權益發展協會主任蔡順柔連日來帶著許多新住民參與其間，她表示，40位新住民花了一周的時間協助洗殼，要讓作品展現最完美，來自泰國的徐麗麗說，她原本也納悶柯殼如何變成藝術燈，沒有想到點亮時，「海之女神」這麼美，很感動自己有機會參與其間。