超吸睛！金門消防局「豬」獅爺花燈首度亮相

2019-02-13 20:03 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



下週就是元宵節，向來是花燈比賽常勝軍的金門縣消防局，今天由消防局金城分隊小隊長李錫安公布最新製作的「風獅守護—豬獅大吉」花燈，這座集合豬年及消防形象的花燈，上面還有住宅警報器與豬鼻造型的消防栓，寓教於樂，將於元宵節在金城鎮總兵署展出。

李錫安表示，今年花燈製作發想，來自於伯玉路上的風獅爺，它也是一尊仿製的風獅爺，手拿令牌、腳踏八卦，身批紅色披風，矗立在伯玉路上相當醒目，每當救護車經過多會吸引民眾目光，風獅爺啟發了他花燈製作的發想。

李錫安說，在做花燈的時候，他腦中浮現豬豬造型的風獅爺，左手拿住宅警報器守護家園，右手則拿令牌鎮豬瘟，呼應現今防堵非洲豬瘟疫情的時事，讓人看了不覺莞爾一笑；另外豬獅爺右邊是豬鼻造型消防栓，充滿童趣；左邊搭配金門意象電話亭。

全縣花燈4連霸得主的李錫安此次提前作業，他從去年12月份起即開始構思籌備，在與金城分隊同仁一起集思廣益，終於敲定花燈的雛形，李錫安利用手邊的鋼剪、夾子等工具，並以鐵線作為主要材料，初期骨架一圈一圈摺，再把它們串起來，常常是利用勤務之餘忙到半夜，逐步製作；當靈感來時，就多做一些，慢慢將雛型作出來。