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超吸睛！金門消防局「豬」獅爺花燈首度亮相

2019-02-13 20:03聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

下週就是元宵節，向來是花燈比賽常勝軍的金門縣消防局，今天由消防局金城分隊小隊長李錫安公布最新製作的「風獅守護—豬獅大吉」花燈，這座集合豬年及消防形象的花燈，上面還有住宅警報器與豬鼻造型的消防栓，寓教於樂，將於元宵節在金城鎮總兵署展出。

李錫安表示，今年花燈製作發想，來自於伯玉路上的風獅爺，它也是一尊仿製的風獅爺，手拿令牌、腳踏八卦，身批紅色披風，矗立在伯玉路上相當醒目，每當救護車經過多會吸引民眾目光，風獅爺啟發了他花燈製作的發想。

李錫安說，在做花燈的時候，他腦中浮現豬豬造型的風獅爺，左手拿住宅警報器守護家園，右手則拿令牌鎮豬瘟，呼應現今防堵非洲豬瘟疫情的時事，讓人看了不覺莞爾一笑；另外豬獅爺右邊是豬鼻造型消防栓，充滿童趣；左邊搭配金門意象電話亭。

全縣花燈4連霸得主的李錫安此次提前作業，他從去年12月份起即開始構思籌備，在與金城分隊同仁一起集思廣益，終於敲定花燈的雛形，李錫安利用手邊的鋼剪、夾子等工具，並以鐵線作為主要材料，初期骨架一圈一圈摺，再把它們串起來，常常是利用勤務之餘忙到半夜，逐步製作；當靈感來時，就多做一些，慢慢將雛型作出來。

李錫安感謝金城分隊副大隊長董必文指導、分隊長洪峻羿和隊員徐蒼望大力支援。董必文盛讚全隊弟兄利用勤務空檔純手工打造花燈，特別的是材料都是廢棄鐵線。而金門電話亭裝配電腦播放消防微電影，豬獅爺手持住宅用警報器，提醒民眾安裝住警器的重要，董必文期盼民眾欣賞花燈時，能達到寓教於樂的效果。

金門縣消防局今年的花燈是「風獅守護—豬獅大吉」，相當有童趣，將於元宵節在總兵署展...
金門縣消防局今年的花燈是「風獅守護—豬獅大吉」，相當有童趣，將於元宵節在總兵署展出。圖／金門縣消防局提供
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向來是花燈比賽常勝軍的金門縣消防局由消防局金城分隊小隊長李錫安公布最新發想的「風...
向來是花燈比賽常勝軍的金門縣消防局由消防局金城分隊小隊長李錫安公布最新發想的「風獅守護—豬獅大吉」花燈，相當有童趣。記者蔡家蓁／攝影
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花燈風獅爺金門
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