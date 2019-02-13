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影／台灣燈會 30萬蚵殼打造15米高新住民主燈「海之女神」

2019-02-13 19:43聯合報 記者江國豪╱即時報導

2019台灣燈會進入倒數階段，特色燈區話題一波接一波！暨「六堆尖炮城」及「Hellow Kitty」燈飾陸續亮相，今天傍晚大鵬灣新住民藝術主燈也正式點燈，15米高「海之女神」，以30萬顆蚵殼串連出女神裙襬，搭配空間投影相當驚艷，將帶給民眾前所未有的視覺文化饗宴。

今年台灣燈會，屏東縣政府為對表達對新住民族群的重視，讓新住民燈區不再如過往僅淪為配角，反晉升主角行列，「海之女神」主燈結合科技投影白天夜晚都有不同風貌，而燈會結束後，藝術主燈將永久保留，成為大鵬灣新地標。

屏東縣長潘孟安表示，這次新住民藝術燈區由新住民發展基金補助，而屏東縣轄內新住民人數已將近2萬人，其中，大約95%是女性，她們有著飄洋過海的勇氣，在這裡落地生根，屏東已成為新住民朋友的第二故鄉。

「海之女神」新住民藝術主燈由藝術家王文志操刀，花費1個月時間，運用5噸鋼材做基礎結構，並使用30萬個蚵殼交錯編織做成女神裙襬，因為蚵殼取自海洋，象徵新住民自海外而來，而蚵殼也能重複利用代表生生不息，再透過40名新住民姐妹參與製作串連，把大家的感情與台灣緊緊繫在一起。

而藝術主燈內部空間，結合陳昱榮藝術家所建構的東南亞元素紗幕迷宮，運用9個東南亞國家道吉祥圖騰進行投影，讓人與人在迷宮間彼此相遇、交流，營造創新生活特色，展現跨文化與新藝術的結合。

另外，2月15到3月3日台灣燈會期間，新住民藝術主燈共規劃9天、45場次的多元文化展演活動，可以看見多國民俗表演，也有8國49位新住民及二代參與志工，另外，民眾前來賞燈並與新住民朋友互動打卡，即可免費獲得明信片及國旗燈籠，每日限量1000份，送完為止。

台灣燈會新住民藝術主燈「海之女神」，以5噸鋼材及30萬顆蚵殼串連，燈會結束後將原...
台灣燈會新住民藝術主燈「海之女神」，以5噸鋼材及30萬顆蚵殼串連，燈會結束後將原地保留成為大鵬灣新地標。記者江國豪／攝影
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台灣燈會新住民藝術主燈「海之女神」，以5噸鋼材及30萬顆蚵殼串連，燈會結束後將原...
台灣燈會新住民藝術主燈「海之女神」，以5噸鋼材及30萬顆蚵殼串連，燈會結束後將原地保留成為大鵬灣新地標。記者江國豪／攝影
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台灣燈會新住民藝術主燈「海之女神」，以5噸鋼材及30萬顆蚵殼串連，燈會結束後將原...
台灣燈會新住民藝術主燈「海之女神」，以5噸鋼材及30萬顆蚵殼串連，燈會結束後將原地保留成為大鵬灣新地標。記者江國豪／攝影
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新住民台灣燈會屏東縣政府
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