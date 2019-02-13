高雄草地音樂會 推全版電影新天堂樂園、E.T.外星人

2019-02-13 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



星空下、草地上，高雄春天藝術節最受親子觀眾喜愛的「草地音樂會」，今年3月兩個周末接續強勢推出全版電影《E.T.外星人》與《新天堂樂園》。《新天堂樂園》由美籍指揮迪亞戈‧提貝里歐領軍高雄市交響樂團，搭配高畫質巨型螢幕與情境設計，演奏動人樂曲，民眾搶票要快。

已經舉辦11年的草地音樂會，一直是高雄春天藝術節的強檔節目，文化局年初就接到許多電話詢問今年草音何時辦？演出內容是什麼？全版電影《E.T.外星人》草地音樂會，3月9日、10日晚上7點，在高美館面湖草坡舉行；接下來的《新天堂樂園》全版電影， 3月16、17日晚上7點接力上場。

《新天堂樂園》曾榮獲奧斯卡與金球獎最佳外語片、坎城影展評審團等大獎，劇情描述1個小男孩從小到老對電影的熱愛，1段動人的忘年友誼牽連全劇，也是對夢想執著的顯現。