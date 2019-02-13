屏東市拚生子 提高首胎生育補助金

2019-02-13 17:18 中央社 屏東縣13日電



屏東縣首善之區屏東市總人口數去年8月失守20萬大關，去年出生率只有5.45%，低於全縣的5.56%，屏東市長林協松宣布生育補助金首胎將提高至新台幣1萬5000元，鼓勵留鄉生育。

屏東市公所生育補助津貼原本第1胎1萬元、第2胎1萬5000元、第3胎2萬元，林協松新上任，對於首善之區屏東市出生率竟低於全縣出生率，推出新政策3胎補助都是1萬5000元，也就是第1胎提高5000元，預計3月代表會臨時會通過後上路。

市公所主任秘書李英忠說，屏東市出生率低主要是年輕人口因就業問題移向6都，也有部分民眾因為生育補助金的多寡移居其他鄉鎮生孩子，由於生第3胎的人較少，公所將第1胎津貼提高。

屏東縣政府目前政策只補助中低收入戶生育津貼1000元至3000元，社會處副處長徐紫雲指國際研究發現建構好的育兒環境比較有助於提高民眾生育意願，因此縣府朝向這部分努力，未來如果財源許可，也會考慮補助一般民眾生育津貼。

為了衝生育率，屏東縣33個鄉鎮市只有麟洛鄉、長治鄉、內埔鄉、高樹鄉、新園鄉和潮州鎮公所沒有生育津貼補助，補助最高是有核三廠回饋金的恆春鎮，民國103年開始每胎生育補助3萬元，生育率從當年8.56%年年提升，至去年提升至10.27%。

屏東縣8個客家鄉出生率一向低，萬巒鄉公所前年祭出第1胎1萬5000元、第2胎2萬元、第3胎2萬5000元並各加2000元營養金後，生育率也年年提升，去年生育率7.68%。

沒有生育津貼的6個鄉鎮市，麟洛鄉、長治鄉、內埔鄉和高樹鄉4個客家鄉去年出生率都低於4%，屏東第2大鄉鎮潮州鎮去年出生率只有4.05%、新園鄉4.39%，都低於全縣出生率。