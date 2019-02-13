搶救少子化！屏東市生育補助加碼至15000元

2019-02-13 13:16 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



屏東市總人口數去年8月失守20萬人大關，為解決少子化問題，屏東市公所將加碼生育補助金，未來只要父母一方設籍屏東市滿1年，每生一胎即可獲生育補助金1萬5千元，比原補助金額多出5千元，市長林恊松表示，希望可以透過加碼，鼓勵民眾留在屏東市「增產報國」。

屏東市公所表示，在出生率低、死亡率高、人口外移的多重因素下，屏東市人口總數不斷流失，而部分民眾也會因為生育補助金的多寡移居其他鄉鎮生孩子，公所將加碼生育補助金，未來只要父母一方設籍屏東市滿1年，每生一胎就能領取1萬5千元，希望計劃生育的民眾可以留在屏東市，目前全案已送市民代表會，預計三月臨時會通過後即可上路。

近30年來，屏東市的人口始終維持在20萬人上下，過去一度曾和高雄鳳山的人口不相上下，後來鳳山人口一飛衝天，屏東市卻仍然在原地打轉，去年8月甚至跌破20萬大關，目前全市人口已跌至199476人。

雖然，屏東縣政府僅對中低收入戶提供1000至3000元生育津貼，不過，全縣已有24鄉鎮市公所實施生育獎勵，其中金額最高的是恆春鎮，生第一胎就可以領3萬元，連海拔最高的霧台鄉，每胎也補助2萬元，屏東市這回再將碼鼓勵市民「增產報國」，不過獎勵歸獎勵，全縣人口已連續10多年遞減，至上月底已跌至824587人。