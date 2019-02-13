得標業者自行履勘 國民黨屏東縣黨部大樓命運多舛

2019-02-13 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



國民黨屏東縣黨部大樓去年遭法拍後，屏東地方法院原定今天上午進行點交前履勘，後來因故取消，不過得標的廖姓業者上午還是自行前往勘察，並了解各樓層屋況，由於縣黨部一樓目前還有立委柯志恩承租的租約，且據聞月租金只有1千元，廖姓業者說，大樓已經過戶，如果要續租，可以找他談；至於是否再回賣給國民黨，他說一切等點交後再說。

國民黨屏東縣黨部書記長沈世裕表示，當初中央黨部是鼓勵民意代表結合社團進駐黨部，希望可以活絡地黨部的人氣，因此才把一樓部分空間租給立委柯志恩，其餘各樓層也有其他社團使用，縣黨部僅知租約10年，詳細租約內容要中央黨部才知道。

國民黨是因積欠黨工薪資，包括屏東縣黨部大樓等黨產遭查封，去年11月縣黨部大樓以4629萬3千元成功拍出，由於縣黨部遲遲沒有搬遷，得標的廖姓業者今年1月向屏東地方法院申請強制點交，點交範圍包括2樓以上建物及地下室，1樓因有租約問題不列入點交。

日前國民黨以尚未清點完畢為由申請延期點交前履勘，屏東地方法院昨天臨時通知廖姓業者取消履勘；不過廖姓業者今天上午還是不服氣地說，他是昨天下午4時許才接獲電話通知，也沒有正式公文，他和朋友都約好現勘了，今天上午只好依約前往。

本身經營旅館的廖姓業者說，在點交後就會進一步規畫未來的用途，旅館、餐廳都有可能，估計如果重新整頓至少還要再花3、4千萬元，至於是否再回賣給國民黨，他說是有在談，但是一切還是等點交後再說。