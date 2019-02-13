百年中藥房成市區新景點 屏縣府推老屋改造

2019-02-13 07:44 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東市逢甲路商圈打從日據時期就是屏東市的黃金地段，部分店家迄今仍保有老式門面，只是長年被廣告看板遮蓋，縣府最近協助4家店面恢復老屋面貌，效果特別好，其中有百年歷史的中藥房外觀，百年來幾乎沒變過，業者說已傳4代，老房子依舊優雅堅固，門面改造後，拍照的人更多了。

屏東縣政府最近與經濟部能源局攜手合作推動老屋新生計畫，透過整平騎樓、拆除違章、保留通風等方式，結合綠能再生概念，讓老屋建築得以蛻變，這項「綠活妝顏」的計畫首次選擇逢甲路上4連棟的日式老屋，經過2年多的溝通與協調，終於在最近展現成果。

其中逢甲路上的德安中藥房已超過百年歷史，目前的藥房建築也有94年，第4代的媳婦洪姿敏說，她先生的阿祖是台南安平人，100多年前到屏東開中藥店，剛開始是在舊街上，後來才搬到逢甲路興建店面，歷經4代經營，老店面幾乎不曾改變過。

迄今門面上的山牆仍寫著斗大的「陳」字，店內的中藥櫃還是古色古香，各種藥草名稱全是手工刻上去的，看起來更加質樸，洪姿敏就說，自從門面改造後，還有人拿著老照片對照後直說「真的和以前一模一樣」。

根據縣府調查，逢甲路上的店面還有6至7幢仍保有日式洋樓的外觀，後來因為這條路上出租做生意的多，店家以不同的廣告看板遮住了老屋的容顏，反而看不見老街的樣貌，未來會嘗試延伸，讓老屋門面重現。