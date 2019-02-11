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台灣燈會東港小鎮燈區導覽服務 即日報名每晚限30人

2019-02-11 17:10聯合報 記者江國豪╱即時報導

為了讓遊客深度了解東港，燈會期間將提供「東津尋光散步」導覽服務，即日起開放網路報...
為了讓遊客深度了解東港，燈會期間將提供「東津尋光散步」導覽服務，即日起開放網路報名。圖／屏東縣政府提供
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2019台灣燈會在屏東，三大燈區之一的東港小鎮燈區，除了東隆宮牌樓前的燈會副燈、光復路運河及延平老街佈燈之外，為了讓遊客深度了解東港，燈會期間將提供「東津尋光散步」導覽服務，即日起開放網路報名，每晚僅有一場限量30位名額。

縣府表示，東港延平老街舊稱東港「第一街」，曾是屏東地區最繁榮的街市之一。老街兩旁矗立著日據時期興建的巴洛克建築，從其柱頭及屋頂花樣裝飾，就可一窺當年繁華盛景。

所以，小鎮燈區特別在延平老街以尋光陰為主題展演「奇幻郡役所」、「光盒子小劇場」及「飛舞的線絲」三項燈光藝術，並推出「東津尋光散步」導覽服務，藉由台灣燈會帶領民眾深入東港小鎮巷弄內。

「東津尋光散步」導覽服務，於燈會期間從2/19~3/3每晚6點30分出發，由1名導覽員與1名小幫手帶領遊客走讀小鎮燈區的燈節活動、人文歷史，並貼心提供在地60年老店青草茶品嚐。此外，並特別邀請東港在地七角頭世襲轎班之一加入導覽員行列，現身講述東港故事。

導覽主要路線為：光復路二段服務台集合(近成功路)→光復路燈區導覽→東隆宮黃金牌坊→右轉東隆街→右轉福德街→介紹東港美食→安海街福安宮→延平老街燈飾導覽→朝隆宮→右轉朝陽街→朝陽街歷史故事導覽→莊家青草茶。

活動從2月11日起接受報名，每日名額限量30名，報名專線是08-7665689 ，或搜尋「東港小鎮燈區」到「2019台灣燈會在屏東」官網找到「東津尋光散步」導覽活動，進行網路報名，額滿為止。

為了讓遊客深度了解東港，燈會期間將提供「東津尋光散步」導覽服務，即日起開放網路報...
為了讓遊客深度了解東港，燈會期間將提供「東津尋光散步」導覽服務，即日起開放網路報名。圖／屏東縣政府提供
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為了讓遊客深度了解東港，燈會期間將提供「東津尋光散步」導覽服務，即日起開放網路報...
為了讓遊客深度了解東港，燈會期間將提供「東津尋光散步」導覽服務，即日起開放網路報名。圖／屏東縣政府提供
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東港台灣燈會老街

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