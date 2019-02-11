甄嬛後代？屏東監理站長榮沛華是旗人 屬鈕祜祿氏

2019-02-11 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



公路總局高雄區監理所屏東監理站站長榮沛華在台灣出生，一直以為自己是台灣人，30年前父親到大陸省親找到族譜，她才知道祖先是來自關外的旗人，屬鈕祜祿氏，當年被分為正黃旗，很多人聽了都說，如果從連續劇的角度看，就是甄嬛的後代，不過她說自己從不追劇，倒是會開始注意祖先的故事。

榮沛華在屏東監理站服務超過30年，說得一口流利的閩南語，許多人都對「榮站長」印象深刻，對她的特殊姓氏更是好奇，她說自己在台灣出生，有5個兄弟姐妹，全家都姓榮，以前從不覺得自己的姓有特別之處，一直到民國70年代開放探親後，父親回到大陸省親找到族譜，她才恍然大悟原來祖先是旗人。

這幾年清宮劇變成大熱門，很多人聽到她是旗人，經常進一步追問她是屬於哪一支，榮沛華說，根據父親帶回來的族譜，他們屬鈕祜祿氏，在滿清八族的時代是屬正黃旗，雖不是皇族愛新覺羅，但鈕祜祿氏也常常出現在宮廷劇中。

其中紅極一時的大陸連續劇甄嬛傳，甄嬛後來就是被賜姓鈕祜祿氏，如果從連續劇延伸，榮沛華儼然成了甄嬛的後代；不過她倒是笑笑說，自己從不追劇，反而是旁人聽到她是旗人，就能說出許多有趣的劇情。