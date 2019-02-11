高雄愛情日 今天起推第2波甜蜜情人餐

2019-02-11 16:21 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



君鴻國際酒店高跟鞋巧克力禮盒。圖／高雄市觀光局提供 分享 facebook 高雄市長韓國瑜愛情產業鏈政策一波接著一波，觀光局繼1月首波「愛情套房」推出後，2月主題搭配西洋情人節的到來，邀19家餐廳業者推出「愛情套餐」，今天起到17日，讓情侶、家人能夠用享用各家餐廳精心安排浪漫的餐點，過甜蜜蜜的情人節。

高雄市觀光局長潘恒旭說，各家餐廳業者卯足準備「愛情套餐」，高雄福容飯店由主廚阿基師領軍，推出愛情肉燥飯套餐，君鴻國際酒店推出主廚私房餐點爐烤櫻桃鴨胸佐蔓越莓醬汁、高跟鞋造型巧克力禮盒。

還有，國賓飯店及英迪格酒店推出以愛情摩天輪擺盤餐點，比歐緻居由米其林摘星主廚的創意堆疊，用當季食材做出多層次變化與口感的情人套餐，漢來美食用白色法式餐酒搭配浪漫玫瑰花，在愛河畔也能享受法國左岸浪漫氛圍。