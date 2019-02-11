春節人氣旺 高捷與渡輪人數創新高

2019-02-11 16:19 中央社 高雄11日電



依高雄市政府統計，過年期間包括捷運，輕軌，旗津渡輪都人潮爆滿。初三單日運量，高雄捷運超過37萬人次、輕軌4萬人次，旗津渡輪破5萬人次，都創下歷年來春節期間運量紀錄。

高雄捷運公司今天公布數據表示，高捷初三的搭乘人數，達37萬4446人次，打破原本106年初三36萬5544人次紀錄；初三、初四乘客人數都比去年大幅增加，超過3萬及4萬人次；初五更是比去年增加7萬人次。而輕軌初三單日運量4萬2644人次，也打破去年春節期間初三3萬4446人次的紀錄。

渡輪部分，高雄輪船公司表示，二月四日除夕開始，往返鼓山哨船頭和旗津的渡輪搭乘人數一路攀升，除夕當天實際搭乘人數達1.6萬人次，初一3.4萬人次，初二4萬多人次，初三5萬人次，也創下歷史新高。

高市府所屬各大景點也多創新高，觀光局表示，重新開幕的「崗山之眼」天空廊道，初一至初六入場參觀人數近6萬人，初三當天最高，超過1.2萬人次進場。

駁二藝術特區在春節期間人氣都相當高。文化局指出，去年初一至初五湧入45萬人次，平均單日人數為9萬人次；今年春節期間，統計有超過70萬人次的遊客湧入，初一到初六的平均單日人次，更是逼近10萬人次。依文化局資料，10萬人次是駁二特區的容納上限。