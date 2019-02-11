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男子過年癌逝沒錢下葬 家人怕觸霉頭不敢求援

2019-02-11 16:11聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

王家經濟困難，里長邱清郎（左）與所長劉財良（右）奔走協助，兩人陸續送來愛心捐款。...
王家經濟困難，里長邱清郎（左）與所長劉財良（右）奔走協助，兩人陸續送來愛心捐款。記者徐白櫻／攝影
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高雄市旗山區王姓住戶經濟困難，男主人罹癌多年放棄治療，大年初一在自宅撒手人寰，別人歡喜過年，王家人卻因無錢處理後事陷入愁雲慘霧中，且礙於傳統習俗不敢求助，所幸鄰居「雞婆」通知里長。今天是開春第一天上班，在地里長與派出所長四處奔走，兩人尋求慈善機構伸出援手，發揮鄰里互助精神。

6年前，旗山區東昌里民王姓男子（50 歲）與母親同時罹患腦癌，一年後母親不敵病魔離世，近年王男也因經濟因素放棄治療，平日在家靜養無法工作，除夕夜病情急轉直下，仍不讓家人呼叫救護車送醫急救。

王妻說，婆婆與老公接連生病，自己照顧病人無法工作，積蓄幾乎全用在婆婆身上，老公怕花錢所以放棄治療，年初一清晨在家去世，家中沒錢處理後事，因擔心大過年觸人霉頭，不敢向外求助。

王家男主人年初一去世，王家化糞池又因沼氣引發氣爆，衍生另一筆維修費用。鄰居同情王家處境，私下轉告里長邱清郎與旗尾派出所所長劉財良，邱、劉兩人不畏禁忌登門關懷，今天上午帶著王妻前往區公所申請急難救助，並通報慈善機構爭取喪葬補助。

東昌里長邱清郎指出，王家沒有任何收入，長女也因病休學，幼兒還在念小一，王家中低收入戶申請未過，長期靠娘家資助生活費，礙於習俗無法在過年期間處理喪葬事宜，忍到過年結束才開始募款，目前還在努力中，至少要幫王家募到喪葬費才能安心。

婆婆經濟氣爆

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