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新年期許 楊鎮浯：金門扮演兩岸特別角色

2019-02-11 12:58中央社 金門縣11日電

金門縣政府11日上午在縣府大禮堂舉行新春團拜，縣長楊鎮浯（前右2）舉杯向各局處室...
金門縣政府11日上午在縣府大禮堂舉行新春團拜，縣長楊鎮浯（前右2）舉杯向各局處室主管、各鄉鎮長及國中小校長等互道恭喜。中央社
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金門縣長楊鎮浯今天主持新春團拜表示，在政策許可下，兩岸「能通快通，能通先通」；相信今年對金門而言是特別的一年，在兩岸區塊上，金門可以扮演特別的角色。

金門縣政府上午在縣府大禮堂舉行新春團拜，楊鎮浯與縣府秘書長張忠民、金酒董事長李增財，以及各局處室主管、各鄉鎮長、國中小校長齊聚一堂互道恭喜。

楊鎮浯致詞表示，相信今年對金門而言會是特別的一年，尤其是在兩岸區塊上。他說，雖然兩岸在很多事情上未必同調，但金門還是有機會扮演特別的角色，讓兩岸「能通快通、能通先通」。

楊鎮浯說，上任以來一直在盤整縣府資源，未來還將啟動組織改造，目的要健全縣府團隊體質；期許縣府團隊以同理心簡政便民，讓民眾對施政有感，更期待縣府員工跳脫框架，勇於承擔，只要是對鄉親有利的事，都可以邁開大步往前走。

同時縣府必須回應各界的期待，包括落實青年創業就業，他坦承由於金門產業結構和技術支援相對比較薄弱，這將是件艱鉅任務，但有信心可以一步一步走出成績。

在觀光產業方面，楊鎮浯提出「質量兼具」的目標。他認為「沒有質的觀光，不會被社會認可；沒有量的觀光又無法支撐整個行業的發展」，如何讓金門觀光行業質量兼具，是重要課題。

楊鎮浯表示，縣府團隊是一支很棒的團隊，只要減少外部力量的干預和不必要的顧慮，一定可以打造金門成為非常棒的島嶼。這個團隊絕對不是靠一個人領軍，而是每個分子在各自崗位上發揮最大的專業和熱情，「我有信心我們的團隊有能力做得到」。

楊鎮浯

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