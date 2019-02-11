屏東大鵬灣台灣燈會主燈區 整排路樹根灌水泥瀕枯萎

2019-02-11 09:47 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



屏東台灣燈會將在2月19號開幕，主燈區大鵬灣國家風景區的燈會布置已經陸續到位，不少民眾搶先到大鵬灣一睹燈海美景，沒想到卻意外發現，一整排的行道樹，樹根被灌滿水泥慘遭「封死」，導致樹葉養分不足而泛黃瀕臨枯萎，景象相當驚人！

大鵬灣管理處回應說，因為該處為燈會接駁西轉運站，為了方便遊客上下車及維護安全，才會委託廠商施工移除草皮及灌木護欄，因廠商未注意施工細節，才會發生整片水泥覆蓋樹根的情形，目前已經請施工廠商改善，另外在燈會結束後，也會把水泥敲掉回復原狀。

臉書「高雄。愛樹人」接獲屏東縣東港鎮的樹友投訴，在文中寫道「大鵬灣這次燈會期間，整排樹木的根系樹穴都被灌水泥，取代原先帶狀的草皮與植栽，嚴重影響景觀和樹木生長，樹木無法呼吸。請大家協助陳情，要求立即把一整排的水泥全部敲掉，恢復樹木連續生長空間，重新種植灌木，並檢討機制的錯誤。」

水泥封樹的照片在網路上流傳，不少網友看不下去，紛紛留言說「燈會過了，樹也死完了」、「哪一國先進的做法？」「有夠瞎！浪費時間、浪費公帑、浪費樹」、「灌水泥的用意是什麼？不懂。」